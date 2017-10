Grybauskaité: Brexiti edu nimel tuleks keskenduda läbirääkimistele, mitte meediale

«Seni on läbirääkimised alanud meedias. Me soovime näidata oma positsioone, pidada ilukõnesid ja kõike seda peamiselt sisepoliitilistel eesmärkidel olgu siis kas Suurbritannias või Euroopas. Ma arvan, et nüüd on aeg istuda laua taha ja alustada läbirääkimisi,» ütles Grybauskaité Euroopa Ülemkogule saabudes rahvusvahelisele meediale.

Ülemkogu teise päeva hommikul arutavad valitsusjuhid Ülemkogu presidendi Donald Tuski juhtimisel tema esitatud niinimetatud liidrite päevakorda. Seejärel jätkatakse arutelu ilma Briti peaministri Theresa Mayta Suurbritannia lahkumisläbirääkimiste üle.

Briti peaminister Theresa May. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/SCanpix

EL leiab, et Brexiti kõnelustel ei ole saavutatud piisavat edu, mis annaks aluse käivitada läbirääkimiste teine faas ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.

EL on soovinud Brexiti kõnelused 2018. aasta oktoobriks lõpule viia, et anda riikide parlamentidele vähemalt pool aastat aega Ühendkuningriigi lahkumise ratifitseerimiseks.

Vastavalt Euroopa Liidu Lissaboni lepingu artikkel 50-le peab riik pärast lahkumisteadet EList hiljemalt kahe aasta jooksul välja astuma. See tähendab, et Suurbritannia peab EList lahkuma hiljemalt 2019. aasta 29. märtsil.