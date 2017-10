Pildid ja video: varemetes Raqqa on ISISest puhas

USA armee kindralleitnant Stephen Townsend ennustas veebruaris, et Süüria linna Raqqa ja Iraagi linna Mosuli tagasivallutamine võtab pool aastat. Kuue kuu asemel nõudis missioon üheksa kuud, kuid nüüd on see tehtud.

2014. aastal ISISe kätte langenud linn Süüria põhjaosas oli kuni USA toetatud pealetungini džihadistide isehakanud kalifaadi de facto pealinn.

USA juhitud koalitsioon hoiatas veel mõne päeva eest, et linnas on jätkuvalt mõned kohad, kus tegutsevad ISISe võitlejad. «Raqqa langemisega kaotas ISIS lätte, kust kavandati ja toetati terroriakte Süürias, Iraagis ja mujal maailmas,» ütles koalitsiooni pressiesindaja Ryan Dillon.