Kus on peidus ISISe juht?

Erakliku ISISe liidri Abu Bakr al-Baghdadi asukoht pole tänini teada ja seda hoolimata üles seatud 25 miljoni dollari suurusest pearahast.

Alates eelmise aasta novembris avalikustatud helisalvestisest ei ole terrorirühmituse liidri kohta midagi kuulda olnud. Kolm aastat tagasi tuli al-Baghdadi esimest ja seni viimast korda isiklikult rahva ette Mosuli al-Nuri mošees, et kalifaat välja kuulutada.

SDFi esindaja Talal Sillo kuulutamas, et Raqqa linn on ISISest prii. Foto: Uncredited/AP/Scanpix

Üles on kerkinud ka jutud selle kohta, et al-Baghdadi on hukkunud. Venemaa väidab üsna kindlalt, et terrorist suri 28. mail nende korraldatud õhurünnakus Raqqa linnale. Ühendriikide võimud kahtlevad selles sügavalt.

Erinevalt paljudest teistest džihadistide liidritest on al-Baghdadi avalikult esinenud ainult siis, kui selleks on väga mõjuv põhjus. Samuti on teada, et kõrgema staatusega ISISe liidrite otsesuhtlus oma jüngritega on väga piiratud. Üldjuhul edastatakse teated väikesele ja usaldusväärsele ringile, kes need omakorda edasi annavad.

Al-Baghdadi valiti esmalt ISISe- liidriks 2014. aasta juunis, kui rühmitus saavutas kontrolli suure territooriumi üle Iraagis. Seejärel avaldati esimene ja ainus video, milles oli näha al-Baghdadit.

«Ma tõesti ei tea, kus ta on,» ütles 31. augustil oma viimasel pressikonverentsil Bagdadis USA armee kindralleitnant Stephen Townsend ja lisas, et ta pole näinud tõendeid, mis kinnitaksid, et al-Baghdadi on surnud.

Kuu hiljem avaldati 45-minutiline raadiosalvestis al-Baghdadiga, milles viimane mõnitas Ühendriike ja kinnitades, et ISIS jääb püsima. Ekspertide hinnangul oli salvestis ehtne.

USA ametnikud on varem öelnud, et nende hinnangul peidab al-Baghdadi end kuskil Eufrati jõe orus, kus asub ISISe territooriumi viimane kants.