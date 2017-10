Tallinna vaim võib muuta Euroopat

Tusk suutis eile lõppenud kahepäevase Euroopa Liidu valitsusjuhtide ja riigipeade kohtumise eel üllatada isegi lähemaid kaastöötajaid, kui avaldas teisipäeva õhtul oma nn liidrite agenda teekaardi.

Septembrikuisel Tallinna digitippkohtumisel on selle juures oluline roll, kuna just Kadrioru lossis toimunud õhtusöögil sai poolakast ülemkogu president ELi liidritelt nõusoleku otsida viise, kuidas ühendust muuta.

Kuid see, et Tusk käis oma ideed välja kõigest paar nädalat pärast õhtusööki Kadriorus, mille järel suutis ta paari nädala jooksul kohtuda või nõu pidada kõigi liikmesmaade liidritega, tuli ootamatult ka paljudele Brüsseli mullis.

«Tallinna vaim juhib meie arutelusid,» rõhutas Tusk korduvalt agendat tutvustades, ja tõenäoliselt pole ELi liidrid, ametnikud ning ajakirjanikud kunagi nii palju rääkinud Eesti pealinnast.

Seda, kas ELi muutev Tallinna vaim ka tõepoolest eksisteerib, on praegu vara öelda, kuna pole selge, kas ja kuidas Tuski ideed ellu rakenduvad. Nagu eesistuja ise selgitas, pole midagi kivisse raiutud ning uuendused ja täiustused käivad protsessi juurde. Kuid võimalus, et Tallinna vaim kirjutatakse ELi ajalukku või toob kaasa muudatused ühenduse töös, on olemas.

Valmisolek kaasa minna

Eile arutasid liidrid Tuski ettepanekuid tuttavas Justus Lipsiuse hoones. Algselt ülemkogu kohtumispaigaks olema pidanud kõrvalasuvast Kosmosemuna-nimelisest uuest Euroopa majast evakueeriti päev enne ülemkogu inimesed mürgiste aurude tõttu, ja lahkuda tuli ka Eesti ajakirjanikel. Kõigest nädal varem sattus samal põhjusel hulk inimesi ka haiglasse.

Kui arutelud ELi tuleviku üle kipuvad sageli üle kuumenema – eriti küsimuses, kas ühendus peaks edasi liikuma sama kiirusega ja ühes grupis või võiks tihedamat koostööd soovivatel liikmesriikidel olla võimalus kiiremini edasi liikuda –, siis eilne kohtumine möödus suuremate lahkhelideta.

«Täna (eile – toim) hommikul oli tunnetus, et me püüame kõik koos edasi minna. Erinevate kiiruste mõtet ei kasutatud. Vastupidi: oli see tunnetus, et väärtus on see, kui me saame koos edasi minna kahekümneseitsmekesi või teatud teemades ka kahekümnekaheksakesi,» kirjeldas peaminister Jüri Ratas, kelle sõnul tehakse brittidega koostööd kuni Ühendkuningriigi lahkumiseni EList.

«Oluline on see, et me suudaksime liidrite vahel poliitiliselt kokku leppida erinevates teemades, kuidas leida ühisosa, raskused kõrvaldada ja edasi minna,» lausus valitsusjuht, kes tõi näiteks ELi tihendatud kaitsekoostöö ja ühist kaitsepoliitikat suunava alalise struktureeritud kaitsekoostöö keskuse ehk PESCO oodatud käivitamise detsembris. «Siin on ühisosa olemas ja vaja on teha lõplikud otsused,» lisas ta.

Eile avaldasid kõik 28 liikmesriigi liidrid – sealhulgas ka EList lahkuva Ühendkuningriigi peaminister Theresa May – valmisolekut Tuski liidrite agendaga edasi minna. «Keegi liidritest ei seadnud kahtluse alla fakti, et peame ühtsena ja käsikäes töötama, võttes pardale kõik liikmesriigid,» ütles ülemkogu president.

Tusk on eesistujana võtnud selge seisukoha, et ELis ei tohiks tekkida grupeeringuid ja ühendus peaks edasi liikuma koos samm-sammult. Teda võib seetõttu võrrelda viimase müürina kallakul, mis võiks viia mitmekiiruselise ELini. Vähemalt praegu on see müür väga tugev.