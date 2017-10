Euroopa Parlamendi juht hurjutas ebakõlade külvajaid

«Ma arvan, et me peame endile meenutama seaduste austamise olulisust,» ütles Tajani võttes ühenduse nimel vastu Hispaania võimude auhinna Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste suhete harmoniseerimise eest.

«Euroopa Liidus ei tuleks kellelegi isegi mõttesse põlata ära reegleid, milles on kõik koos kokku leppinud,» lisas Tajani.

Briti peaminister Theresa May avaldas reedel samuti tugevat toetust Kataloonia iseseisvuspüüdlustega heitlevale Hispaania valitsusele.

May hoidus Brüsselis Euroopa Ülemkogul pressikonverentsil otsese vastuse andmisest ajakirjaniku küsimusele, missugune on tema nõuanne Kataloonia autonoomse piirkonna presidendile Carles Puigdemontile. Briti valitsusjuht andis mõista, et suhtleb Kataloonia küsimuses vaid Hispaania peaministri Mariano Rajoy´ga.

«Rääkisin täna hommikul Mariano Rajoy´ga, nagu ka varem sel nädalal, ja tegin talle Ühendkuningriigi positsiooni selgeks. Me usume, et kinni tuleks pidada seaduse ülimuslikkusest ja Hispaania põhiseadusest,» ütles May.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy ütles varem päeval, et valitsus teeb laupäeval teatavaks opositsiooniga kokku lepitud meetmed, mida kavatsetakse rakendada Kataloonia autonoomia peatamiseks. Rajoy keeldus aga kinnitamast, et opositsioonilise Sotsialistliku Töölisparteiga koostatud plaan näeb ette Kataloonias jaanuaris valimiste korraldamist, nagu väitis sotsialistide läbirääkija.

Venemaa president Vladimir Putin ütles päev varem, et läänel on topeltstandardid Kataloonia kriisi ja separatismi suhtes.

«Venemaa positsioon on selles küsimuses selge. Kõik, mis toimub, on Hispaania siseasi ja tuleb lahendada Hispaania seaduste raames demokraatlike traditsioonide alusel,» ütles Putin kohtumisel välispoliitika ekspertidega Sotšis.

Kataloonia iseseisvuspüüdlused on paljastanud Lääne vasturääkivuse ja silmakirjalikkuse, kuna toetatakse mõningaid separatiste nagu Kosovos ja ollakse vastu teistele, nagu näiteks Kataloonias ja Kurdistanis, ütles Putin.