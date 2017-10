Somaalia kuulutab islamistide rünnakuga seoses välja sõjaseisukorra

Somaalia armee eestkõneleja kapten Abdullahi Imani sõnul oodatakse USA toetust kavandatavale suurpealetungile, mille eesmärgiks on muu hulgas islamiäärmuslaste väljaajamine Shabelle regioonist.

Laupäevases autopommirünnakus Somaalia pealinnas Moqdishos hukkus viimastel andmetel 358 ja sai vigastada üle 400 inimese. Mitmed inimesed on endiselt kadunud.

Somaalia võimude teatel on pommirünnakuga seoses on kinni peetud kaks inimest. Somaalia luureametniku sõnul peeti kinni isik, kes veenis sõdureid, et lõhkeainet täis veoauto tuleb kontrollpunktist läbi lubada. Veokit juhtinud ründajal oli ka kaasosaline, kelle lõhkeainet täis kaubik peatati Muqdisho lennujaama lähistel asuvas kontrollpunktis.

Plahvatus toimus kaks päeva pärast seda, kui USA Aafrika väejuhatuse juht kohtus Muqdishos presidendiga ning kaitseminister ja sõjaväe juht astusid teadmata põhjusel tagasi.