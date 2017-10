Narva pole Donbass: keegi ei taha siin sõda

«Eesti uudised ei peegelda tihti valitsuse ega kohalike inimeste seisukohtasid. Uudised pannakse paika Eesti rahvuslaste poolt, kellel on vaid 10 protsenti parlamendikohtadest, aga kes provotseerivad oma avaldustega mingitest teemadest kirjutama» sõnab Narva abilinnapea Vladimir Izotov. «Ma võin kindlalt öelda, et 99 protsenti Narva elanikkonnast ei soovi Eestist lahkuda. Neil on niigi palju probleeme.»

Izotov vihjas loomulikult Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale, millel Narvas erilist toetajaskonda ei ole. Narvas valitsevad parteid, mis lubavad toetada venekeelset elanikkonda.

Talisupleja Narva jões. /Xinhua/Sipa USA/Scanpix.

Tegelikult ei usu Narva Vabariigi tekkimist isegi marurahvuslased, kes ootavad igal hetkel põõsast Vene tankide ilmumist.

Tõsi, taasiseseisvuse alguses oli säärane mõte õhus - luua autonoomne venekeelne vabariik, millel oleks õigus venekeelsele elanikkonnale kahjulikke otsuseid vetostada. Kuid pärast 1993. aasta referendumit on selle mõtte koht vaid muuseumiseinte vahel.

Autonoomiapooldajad väitsid toona, et olid saanud rahvahääletusel enamuse, kuid referendumit ei tunnistanud ei Eesti ega Venemaa, kelle toetusele kõige rohkem loodeti.

«Me usume, et Vene invastioon võib juhtuda ükskõik kus piiril, kuid Ida-Virumaa elanikud ei toetaks seda,» arvab Eesti Iseseisvuspartei liige Martin Kummets. «Paljudel neist on pered teisel pool piiri ja nad teavad väga hästi, et elu on siin parem. Ja pealegi ei tunnusta keegi Krimmi ja Donbassi referendumite tulemust.»

Vene kogukonna häälekandja Projekt Baltija juht Aleksander Kornilov on üks Eesti rahvuslaste suurimaid oponente. Baltijast leiab infot venekeelsete kultuurisündmuste ja Teise maailmasõja veteranide mälestusürituste kohta, samuti pakub see laia variatsiooni kriitikat Euroopa Liidu suunas ning hoiab inimesi jooksvalt kursis Kataloonia iseseisvuspüüete edusammudega.

Kornilov on veendunud, et Eesti valitsus hoiab vene elanikkonna tõttu meelega Ida-Virumaad alarahastatuna ja teeb sellega oma suurima vea.

Erinevalt Eesti patriootidele usub venekeelne ajakirjanik, et Narva võib ühel hetkel Eestist eralduda. «Tänapäeva maailmas on kõik võimalik. Tuleb vaadata vaid Suurbritannia ja Hispaania poole. Ja arvestades keskvalitsuse negatiivset suhtumist meie piirkonda ei oska keegi öelda, mis võib juhtuda.»

9. mai tähistaja Narvas. / Xinhua/Sergei Stepanov/Caters News Agency/Scanpix

Viimastel valimistel said esmakordselt hääletada ka 16-aastased kodanikud. 17 aasta vanune narvalane Aleksei arvab, et tegu on olulise sammuga, kuna õpetab noortele vastutust. Tegusal noormehel on kavas minna õppima Tallinnasse, kuid vähemalt esialgu kavatseb ta ka kodukanti naasta.

Küsimusele, kas ta tunneb etnilise venelasena Euroopa Liidus elades Venemaaga sidet, vastab Aleksei: «Vene kultuuriga küll. Aga mitte riigiga. See kõlab ilmselt ebaviisakalt, aga seal on kõik teistmoodi. Kõik reklaamitahvlid teede ääres ja majadel. Kui saabuda Venemaale ja vaadata neid käestlastud külasid. Inimesed on teistsugused: kurvad ja pahurad.»

Öösiti on Narvas avatud vaid valuutavahetuspunktid, lillekioskid ja kasiinod, mille ees taksojuhtid vintis kundesid ootavad. Teiselt poolt piiri Ivangorodist pärit florist Zlata ja tema abikaasa Sergei kurdavad oma kurba saatust.