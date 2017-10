Lego Ninja sai Austrias burkakeelu rikkumise eest trahvi

Austria politsei tungis eile Viinis asuvasse Lego poodi pärast seda, kui oli saanud teate, et poe töötaja kostüüm oli põhjustanud kodanike vahel tulise vaidluse.

Kohale jõudes selgus, et naine kandis Lego Ninja kostüümi, mis varjas isiku nägu.

Naisele trahvi ei väljastatud, kuna ta eemaldas politsei palvel peakatte ning kattis nägu ametialastele nõudmistele vastavalt.

Kaks nädalat tagasi sekkus politsei Austria parlamendi maskoti Lesko töösse, kui viimane oli iseseisvuspäeva eel lastega parlamendihoones videovõtetel.

This rabbit "Lesko" is stoped in Austria by police. Its forbidden to wear masks. He has to show the face. pic.twitter.com/QqWqEAhm3w