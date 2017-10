Paremäärmuslaste meeleavaldus katkestas Tampere rongiliikluse

Tamperes toimuvad täna neonatside ja nende vastaste meeleavaldused. Politsei teatel häirisid protestid rongiliiklust, kuid nüüdseks on tavapärane transpordiühendus taastunud.

Lähestikku toimuvatel meeleavaldustel peab korda umbes 200 politsenikku.

Poliisit pitävät mielenosoittajia erillään oikeustalon ja Vapriikin nurkilla. #tremiekkarit pic.twitter.com/Mtnwfi0XQp — Kai Pohjanen (@KaiPohjanen) October 21, 2017

Politsei teatas varem Twitteris, et kuna osa meeleavaldajaid on liikunud raudteele, on rongiühendus Vaasa ja Pori suunal häiritud. Lisaks loopisid vastumeeleavaldajad tossupomme.

Politsei ei täpsustanud, kas rongiliiklust takistasid uusnatsid või nende vastased.