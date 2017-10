Sõbranna enesetappu filminud noorukile esitati mõrvasüüdistus

Kohtudokumentidest selgub, et Przybycien utsitas Browni enesetapuga jätkama, kommenteerides isegi videos tüdruku viimaseid hetki. Lisaks sellele ostis ta enesetapuks vajaliku köie, sidus valmis sõlmuse ning filmis kogu protsessi.

Nüüd kui Przybycien on saanud 18 aastaseks, süüdistatakse teda esimese astme mõrvas. Süüdimõistva otsuse korral tähendab see minimaalselt 15-aastast vangistust.

Uurijate sõnul ei oleks Brown ilma julgustuseta endalt elu võtnud ning Przybycien kiitles oma rollist enesetapule aitamises tekstisõnumites ja intervjuudes.

Kaitsja sõnul ei ole mõrvasüüdistused aga pädevad, kuna lõpuks võttis Brown endalt siiski ise elu.

Nii süüdistajad kui kaitsja nõustuvad, et Przybycien oli mõrvas kaasosaline, kuna oli ostnud köie ja suruõhku, mida Brown kasutas endalt teadvuse võtmises. Lisaks sõidutas Przybycien Browni telkimisplatsile, kus tüdruk endalt elu võttis.



Noormees on pärast juhtumit öelnud, et kahetseb oma tegu, kuid tekstisõnumite arhiividest on näha, et ta eiras sõprade soovitusi Browni ümber veenda ja teatas, et enesetapule õhutamine oleks lahe.