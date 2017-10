Rajoy tahab Kataloonia valitsuse laiali saata

Rajoy sõnul taotleb tema valitsus luba, et anda käiku põhiseaduse artikkel 155, mida pole varem kunagi kasutatud ja taastada sellega Kataloonias kord.

Põhiseaduse artikkel 155 lubab muuhulgas keskvalitsusel haarata kontroll riigi haldusüksuste üle ja taandada kohalik valitsus. Selle kasutamiseks on Rajoyl vaja saada Hispaania senati nõusolek.

Rajoy rõhutas, et tema valitsus ei peata Kataloonia autonoomiat, vaid soovib tagandada võimult sealsed regionaalametnikud, kes rikkusid seadust.

Peaministri sõnul tuleks kohalik valitsus tagandada kuue kuu jooksul.

«Valitsus pidi põhiseaduse artikkel 155 käiku andma. Seda kasutatakse vaid erakorralistel puhkudel. Hispaania oli selle käiku laskmisele lähedal ennegi, kuid see ei olnud vajalik, kuna me taastasime seadusliku olukorra,» lausus Rajoy.

«Praegusel juhul on olukord aga teine, sest ühegi demokraatliku riigi valitsus ei aktsepteeriks sellist seaduse väänamist ja ühe partei tahtmiste peale surumist. See on põhjus, miks me oleme otsustanud artikli käiku lasta,» lisas peaminister pärast erakorralist kabinetiistungit toimunud pressikonverentsil.

Kataloonia regionaalliider Carles Puigdemont esineb täna kell 21 vastukõnega. Enne esinemist osaleb Puigdemont aga Barcelonas suurmeeleavaldusel.

Carles Puigdemont Barcelonas kõnet pidamas. /IVAN ALVARADO/REUTERS/SCANPIX.

Hispaania vasakpoolse erakonna Podemos juht Pablo Echenique teatas pärast peaministri sõnavõttu, et jätkab tööd Rajoy ja tema konservatiivse Rahvapartei valitsuse võimult tõrjumiseks.

Partei Ciudadanos liider Albert Rivera aga lubas toetada Hispaania keskvalitsuse meetmeid Kataloonia suhtes.

Hispaania keskvalitsus on nimetanud Kataloonia iseseisvusreferendumit ja eraldumispüüdeid ebaseaduslikeks. Ilma valitsuse loata korraldatud iseseisvushääletust ei ole tunnistanud ka Euroopa riigid.

Kataloonia president Carles Puigdemont teatas eelmisel nädalal pärast rahvahääletust, et tal on rahva mandaat kuulutada välja Kataloonia iseseisvus, kuid ei tee seda, sest tahab keskvalitsusega läbirääkimisi pidada.

Iseseisvusreferendumil osales 42 protsenti Kataloonia hääleõiguslikest elanikest, neist 90 protsenti hääletas eraldumise poolt.