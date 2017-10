Trump kavatseb Kennedy mõrvatoimikud avaldada

Kongress on määranud 26. oktoobri tähtajaks, mil Trump peab otsustama, kas kavatseb CIA ja FBI dokumentide avaldamist kinni hoida või lubab need avalikustada.

«Eesmärgiga saada selgust edasises informatsioonis, luban mina presidendina avada pikalt salajas hoitud JFK toimikud,» kirjutas Trump Twitteris.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.