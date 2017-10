Tšehhi valimistel juhib «kohalik Trump»

Statistikaamet teatas laupäeval, et Babise kontserni Agroferti rahastatud populistlik erakond ANOANO on kogunud 31,0 protsenti häältest, kui selgunud oli 66 protsendi valimisjaoskondade tulemused. Oodati, et ANO korjab umbkaudu 30 protsenti häältest.

Babis suhtub kriitiliselt Euroopa Liitu ja tema võit võib viia veel ühe euroskeptilise valitsuse moodustamiseni Kesk-Euroopas. Kardetakse, et ta võib Tšehhi juhtida samale teele, kuhu on läinud Ungari ja Poola.​

Tšehhi rikkuselt teine mees Babis lubab riigisüsteemile puhastustuld, oma mõtete avaldamiseks kasutab ta tihti tahumatut keelt, et sidet luua. Traditsiooniliste erakondade liikmed on ta ristinud idiootideks ja ajakirjanikud debiilikuteks.

Võidu korral saab temast tõenäoliselt järgmine Tšehhi peaminister, seda hoolimata süüdistustest Euroopa Liidu toetusrahadega seotud pettuste kohta.

Teisel positsioonil on Tšehhi kõige radikaalsem migratsiooni- ja ELi vastane partei Vabadus ja Otsedemokraatia 11,3 protsendi häältega.

Kolmandal kohal on opositsiooniline konservatiivne Kodanike Demokraatlik Partei 10,3 protsendiga ning neljandal positsioonil Piraadipartei 9,9 protsendiga.

Kommunistid langesid kolmandalt kohalt viiendale, neid toetab 8,5 protsenti hääletanutest.

Võimult lahkuvatele sotsiaaldemokraatidele on hääle andnud vaid 7,7 protsenti valimistel osalenutest.