Malta pakub tuntud blogija mõrvarini viiva info eest miljon eurot

53-aastane Caruana Galizia oli süüdistanud Malta vasaktsentristlikku valitsust korruptsioonis.

Valitsus teatas laupäeval, et teeb kõik võimaliku mõrva lahendamiseks ja selle eest vastutavate inimeste toomiseks kohtu ette.

Peaminister Joseph Muscati Tööpartei võitis neli kuud enne Caruana Galizia surma ülekaalukalt ennetähtaegsed valimised, mille ta kuulutas välja pärast mitmeid tema siseringi puudutanud nn Panama paberitega seotud skandaale.

2013. aastast saadik võimul olnud Muscat on alati igasuguseid kuritarvitusi eitanud ja lubanud tagasi astuda, kui ilmneb, et tema perekonnal on salajane konto offshore pangas, nagu Caruana Galizia oli väitnud.

Blogija varasemad korruptsioonisüüdistused on õigeks osutunud.