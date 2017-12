Soome president sõjaväe ülemjuhataja päevakäsus: ei tohi unustada rahva saatust kujundanud hetki

«Soome loos on nii argiseid askeldusi, suuri õnnestumisi kui ka raskeid katsumusi,» teatas Niinistö. «Sõdades pingutas kogu meie ühiskond, nii rindel teeninud kui ka nende tegusid toetanud kodused, ühiselt võimete piirini võideldes vaba Soome eest. Näitasime, et vaim on mõõgast tugevam.»

«Raskete sõja-aastaste järel vahetusid kahurid aerude vastu, kui veteranide põlvkond taasehitas meie ühiskonna üles sisu ja südamega. Tänu nende ohverdustele suutis meie rahvas säilitada iseseisvuse ja võimaluse keskenduda heaolu edendamisel normaaltingimustes,» lisas president.

«Meie, sõjajärgsed põlvkonnad oleme veteranide põlvkonnale väga tänulikud ja hindame neid kõrgelt,» jätkas Niinistö. «Sõdade tormist on möödunud pea inimelu võrra aega. Samas ei tohi me iialgi unustada neid meie rahva saatust kujundanud hetki. Need meenutavad meile, kui kalli hinna eest meie isamaa lunastati.»

«Iseseisvumine on lisaks kingitusele ka ülesanne. Hoides Soome ja soomlased heal järjel ja riigi elamiseks turvalisena, tagame võime teha valikuid oma nägemusest lähtuvalt ka edaspidi. Nii näitame üles austust ka varasemate sugupõlvede töö ja ohverduste vastu» lisas ta.

Niinistö väljastas oma esimese ülemjuhataja päevakäsu 2015. aastal.