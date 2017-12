KOHALIK VAADE. Mehhikos kuuluvad tänavad surnutele

Kuid ajavahemikus 2012–2018 surnud inimeste arv ületab Calderóni ametiajal, nn terroriaastatel 2006–2012 elu kaotanud inimeste arvu.

Kummaline, et kõik see leiab aset omamoodi vaikuses riigis, kus järgmisel aastal toimuvad presidendivalimised. Riigis, kus ajalehtede esikülgedel ilmuvad iga päev artiklid, mis räägivad tapmistest ja massimõrvadest, kuid mitte kogu riiki puudutavast tõsisest poliitilisest probleemist, mille tõttu jookseb riik verest tühjaks.

Calderóni ametiajal andis meedia iga päev ülevaate surmasaanute viimase arvu kohta. Käis pidev debatt ebaõnnestunud sõjakäigu üle, mille algatas riik, kellel puudusid vajalikud ressursid, võimekus ja strateegia pidada nii ulatuslikku sõda omaenda territooriumil.

See polnud ega ole endiselt konventsionaalne sõda. See on sõda, mis toimub mägedes mooniväljade vahel ja ebaseaduslikel rändeteedel. Sõda, millega kaasneb relvamüük Ühendriikidest kriminaalsetele jõukudele ja võitlus kartellide vahel kontrollimaks nn narkokiirteid Ameerika Ühendriikidesse. Sõda, millega käib kaasas ulatuslik korruptsioon, mis mõjutab poliitilisi liidreid ja julgeolekujõude. Narkootikumide kaugeleulatuvad kombitsad võivad mürgitada kõike.

Mehhikos on palju piirkondi, näiteks Guerrero, Tamaulipase, Chihuahua, Baja California ja Sinaloa osariigid, kus narkokaubandusest on saanud de facto seadus. Kuid seal või selle ümbruses võidakse elada rahuliku ühiskonna petlikus reaalsuses, kus elu kulgeb mööda normaalset rada.

Toimuva mõistmiseks tasub vaadata arve. 2017. aasta 31. oktoobri seisuga oli Mehhikos ametlikel andmetel toimunud 23 571 tapmist. Kaks kuud enne aasta lõppu oli see arv juba suurem kui 2016. aastal kokku. Siis registreeriti 22 695 tapmist.

Võttes arvesse kuu keskmise, võib selle aasta lõpuks ulatuda tapmiste arv 28 000ni. Õnnetul 2011. aastal, mis on Mehhiko lähiajaloos praegu kõige vägivaldsem aasta, toimus riigis ametlikel andmetel 27 199 mõrva.

«See aasta läheb ajalukku suurima mõrvade arvuga, kuid kiiresti kasvab ka teiste kuritegude, näiteks vägivaldsete röövide või inimröövide arv. 2017. aastal on toimunud vaid vägistamiste arvu langus,» selgitab vägivalda uuriva mõttekoja Kodanike Riiklik Vaatluskeskus juht Francisco Rivas.

«2017. aasta lõpuks sooritatakse iga 100 000 elaniku kohta 19,77 mõrva, mis ületab 2011. aasta näitaja, mil see oli 19,75,» ennustab Rivas.

See tähendab president Enrique Peña Nieto valitsuse julgeolekupoliitika täielikku läbikukkumist. Praegune president kasutas valimiskampaanias ära oma eelkäijast riigipea Calderóni ja tema Rahvusliku Aktsioonipartei ebaõnnestunud narkosõda, lubades rahu riigis, mida on kurnanud tänavad vallutanud võitlus.

Peña Nieto presidentuuri esimestel aastatel võis rääkida pigem fiktiivsest kui tõelisest pax narco’st. Teiste seas tabati mitu kartellide nimekat liidrit, näiteks El Chapo Guzmán Sinaloa kartellist, La Tuta Templirüütlite kartellist, Miguel Treviño Los Zetase kartellist. See tekitas eufooriat.

Kuid suurte ninade tabamisega käib kaasas ka kirjutamata reegel, millega kaasneb vägivalla suurenemine: kui juht langeb, lõheneb tema organisatsioon omavahel trooni pärast võitlevate perekondade vahel ning nõrgenenuna satub see rivaalitsevate rühmituste rünnakute alla.

Ajalugu näib olevat neetud end kordama ja keegi ei leia väljapääsu. Ameerika Ühendriigid on maailma suurim narkootikumide tarbija, sealne relvaäri lõikab narkosõdadest suurt kasu. Müüril, mida Ameerika Ühendriikide president Donald Trump tahab kahe riigi vahele ehitada, näib olevat pigem sümboolne kui praktiline tähendus, hoolimata sellega kaasas käivast hiiglaslikust, 12–15 miljardi dollarini ulatuvast hinnasildist.

Vajaka on sotsiaalsetest meeleavaldustest, liidritest, kes neid proteste juhiksid, ja otsustavast poliitilisest tegevusest lõpetamaks konflikt, mis on nõudnud üle 100 000 inimelu ja milles on kadunuks jäänud üle 30 000 inimese.

«Mehhiko ühiskond vaatab kuhugi mujale, nagu tegid sakslased natsismi perioodil. Põrgu asub kohe 130 000 miljonist mehhiklasest 25 miljoni mugavustsooni all,» selgitab Mehhiko filosoof Javier Sicilia.

Sicilia asutas Rahuliikumise, mis 2011. aastal tõi tänavatele protestima sadu tuhandeid mehhiklasi. Praegu pole sellest liikumisest midagi alles. Näib, et pole kedagi, kes toimuva üle tõeliselt kaebaks või vastupanu avaldaks. Elu vaikuses on tänavad üle võtnud surnud.