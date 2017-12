Liibüa välisminister: ISISel on paremad relvad kui meil

Kas on realistlik, et tulevaks aastaks plaanitud valimised tulevad demokraatlikud?

Me pidasime juba kahed valimised – 2012. ja 2014. aastal –, mis läksid hästi (tegelikult möödusid viimased valimised madala valimisaktiivsuse ja verevalamise saatel – M. P.). Ma ei ole kindel, et see nüüd sama vaimsuse all möödub, sest meil on palju probleeme.

Kas te ei karda, et valimiste korraldamine keeraks niigi hapra jõustruktuuri pea peale? Inimesed võivad avaldada toetust konkureerivale valitsusele idas, mitte läänele.

Ei, ma arvan, et kui me suudame tagada valimiste turvalisuse ja selle, et kõik nõustuvad tulemustega, siis lahendaksid valimised probleemi. Me peame tegema kindlaks, et valimiste toimudes oleks kõik rahul. Kui idale tulemused ei meeldi ja nad hakkavad jõudu kasutama, siis oleks see probleem.

Teine probleem on see, et sõjaväe ülemjuhataja peab alluma ja teenima tsiviiljõudu. Pärast Pariisi kohtumist ta (Khalifa Haftar – toim) nõustus esimest korda poliitilist lahendust tunnistama ja sellega, et sõjaväe juhtkond allub tsiviiljõule (tingimusel, et Haftari tunnistatakse ametlikult Liibüa armee ülemjuhatajana – M. P.). See on suur saavutus.

Kui palju võimu on teie hinnangul koondunud hõimuesindajate kätte?

Asi ei ole otseselt hõimudes, vaid koalitsioonides. Igal hõimul ei ole oma relvastust, asjad käivad koalitsioonide tasandil. Idas ei ole ühtset koalitsiooni, kuid see ilmselt muutub ajaga. Isegi läänes ei ole praegu ühtset blokki.

Oluline on ka see, et välismõjutajad hoiaksid oma käed sellest eemale. Sest meie probleem ei ole ainult kohalik probleem, vaid tuleneb võõrmõjudest. Kõik teavad, kes need riigid on.

Liibüa on kimpus ka illegaalse immigratsiooniga.

Loomulikult. Illegaalne immigratsioon põhjustab meile rohkem probleeme kui Euroopale, sest me oleme rändekoridor ja transiidiriik. Me ei ole sihtriik ja nad läbivad meid suurel hulgal, eriti siis, kui [Muammar al-Gaddafi] režiimi valitsus alla käis. Meil ei ole kontrolli.

Meil on väga pikk piir. 4000 kilomeetrit maal ja 2000 kilomeetrit Vahemerel, kokku 6000 kilomeetrit. Seda on väga keeruline hallata. Meil oleks vaja ehk Hiina sõjaväge, et seda kontrollida.

Rääkides haldamisest, siis enamik riigi lõunaosa on üsna kontrollimatu.

Jah. Euroopa Liit arvab, et migratsiooni saab kontrollida ja takistada aluste Vahemerele viimisega. Me oleme öelnud, et sel moel ei saa immigratsiooniga võidelda.

Meie lähenemine on rajatud mitmele asjale. Me peame parandama majandust lähteriikides, peame aitama luua töökohti noortele. Me oleme pidanud läbirääkimisi Euroopa Liiduga ja nüüd on nad asutanud fondi, et neid Aafrika riike aidata.

Teine punkt on see, et nad (Euroopa Liit – toim) peavad aitama meid piiride sulgemisel elektroonilise järelevalve ja helikopteritega, et hoida migrante Liibüasse jõudmast. Ning seejärel tuleb aidata Liibüa piirkondi, mis kannatavad migrantide rändevoo käes.

Meil on vaja abi rannavalve võimekuse arendamiseks. Seda nad praegu ka teevad: Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia koolitavad meie rannavalvet.