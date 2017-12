Võimuvaakum võib Haftari presidendiks aidata

Pärast seda, kui Haftar kuulutas, et ÜRO toetusega Tripolis baseeruva ühtsusvalitsuse mandaat on ametlikult lõppenud, kutsusid kindrali toetajad teda riigis võimu haarama.

«Kätte on jõudnud 17. detsember ja sellega ka nn Skhirati leppe lõpp,» teatas telepöördumises Haftar, kes ei ole lepet algusest peale tunnistanud.

«Seega on tühised ka kõik leppega loodud institutsioonid. Need institutsioonid ei ole esimesest päevast alates legitiimsust saavutanud ning liibüalased tunnevad, et lubatud rahu ja stabiilsuse aeg on muutunud kaugeks unistuseks,» vahendas kindrali sõnu Al-Jazeera.

Marokos Skhiratis 17. detsembril 2015 allkirjastatud kokkuleppega määrati aastaks jõusse ÜRO toetusega Liibüa ühtsusvalitsus, mille mandaati oli lubatud pikendada ainult ühe korra. Kuigi ÜRO sõnul kehtib riigi sõdivaid osapooli lepitama mõeldud määrus uue jõustumiseni, lükkas idavalitsust toetav Haftar säärased väited tagasi.

«Hoolimata kõigist rivaalitsevate osaliste vahel toimunud kõnelustel tehtud hiilgavatest loosungitest, on need ainult tint paberil,» sõnas Haftar rannikulinnas Benghazis, mis tema jõududega pärast kolm aastat kestnud lahinguid äärmusrühmituse Islamiriik käest vabastati.

Ühtsusvalitsus ei ole siiani suutnud end Tripolist väljaspool kehtestada, samuti pole neil peaaegu mingisugust kontrolli riigi eri piirkondi kontrollivate relvarühmituste üle. Kõik see nõrgendab Tripoli valitsuse positsioone märgatavalt.

Haftari retoorika meenutab 2014. aastal Egiptuse presidendiks valitud kindral Abdel Fattah al-Sisi oma, kes pääses võimule pärast islamistliku presidendi Mohamed Morsi kukutamist. Riigi idaosas korraldatud rahvakogunemised, kus nõutakse Haftari kandidatuuri, loovad pretsedendi kindrali võimuhaaramiseks, kirjutas Reuters.

«Me kinnitame selgelt ja ühehäälselt kuuletumist vaba Liibüa rahva tahtele,» märkis Haftar, lisades, et on valmis andma kontrolli Liibüa Riikliku Armee üle ainult liibüalaste valitud organile.

Hoolimata president Muammar al-Gaddafi kukutamisega 2011. aastal alanud rahupüüdlustest, on riik endiselt lõhestatud Tripolis baseeruva peaminister Fayez al-Sarraji juhitud ühtsusvalitsuse ning riigi sõjaväge kontrolliva Haftari toetusega esindajatekoja vahel idas. Neile lisandub kirju seltskond relvarühmitusi ja hõime, kes kontrollivad lapitekina jagatud riigi eri piirkondi.

Septembris algas Tunises Liibüa rahukõneluste uus voor, mis oli mõeldud 2018. aastaks kavandatud presidendi- ja parlamendivalimiste ettevalmistamiseks, kuid kõnelused pudenesid laiali juba kuu aega pärast algust.

Hoolimata kõneluste peatumisest, on ka Liibüa esindajatekoja president Aguila Saleh Issa andnud heakskiidu valimiste korraldamiseks, teatades sellest sotsiaalmeediasse postitatud pöördumises.