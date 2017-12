Kriimsilmad valmistavad prantslastele peavalu

«Kaotasime ühe ööga kümnendiku oma karjast,» ütles Kagu-Prantsusmaal maalilises Drôme’i departemangus lambaid aretav 32-aastane Claire Lapie. Ta on sealsetel põõsastega kaetud lubjakivist mäenõlvakutel oma sama vana elukaaslase Yann Rudantiga lambaid kasvatanud kolm aastat.

«Teadsime, et kord see juhtub. Lepime mõttega, et hundid saavad oma osa, lamba või kaks, kuid leida 15 söödud või surevat lammast – see on õudusunenägu,» märkis Lapie.

Noorele paarile, kes pidi 150 lamba soetamiseks ja neile tohutu suure aediku ehitamiseks võtma laenu, on mõte uuest rünnakust hirmuäratav.

Hirmul – samas ka lummal – huntide suhtes on sügavad juured, mida on toitnud muinasjutud, sealhulgas kuulsad vendade Grimmide ja Charles Perrault’ lood.

«Ajal, mil Perrault avaldas 1697. aastal «Punamütsikese», hukkus hundirünnakutes vähemalt 500 last aastas,» ütles huntide ajalugu Prantsusmaal uuriv Jean-Marc Moriceau.

Hallhundi populatsioon pühiti Prantsusmaalt 1930. aastal ning sealsetesse metsadesse naasis alles 1992. aastal Itaaliast, kus praegu elab umbkaudu 2000 isendit. 1979. aasta Berni konventsiooniga (Euroopa floora ja fauna ning nende elupaikade kaitse kohta – toim) sai endisest inimeste vaenlasest kaitstud loomaliik ja Euroopa looduspärand.

Riikides nagu Rumeenia ja Poola, kus on alati hunte leidunud, kohtlevad elanikud murtud lambaid kui õnnetust.

«Uutes hundikoloonia tsoonides – Prantsusmaal ning osas Itaalia ja Hispaania piirkondades – tekitavad nad aga suuri pingeid,» rääkis kiskjate ekspert Farid Benhammou.

Keskkonnainspektor Cédric Arnaud rändab oma nelikveolise sõidukiga mööda Lõuna-Prantsusmaa Alpide mäenõlvakuid. Osa tema tööülesannetest on koguda huntidest maha jäänud karvu ja väljaheiteid, mille abil teadlased teevad kindlaks nende DNA ja liigitavad nad.

Nagu tema kolleegidki, ulub Arnaud igal augustikuul huntide poole, et üritada nende vastuseid kuulates kindlaks teha kevadel sündinud hundikutsikate arvu.

See kõik ja lisaks veel üles seatud nn fotolõksud aitavad Prantsusmaa riiklikul jahi- ja looduskaitseagentuuril (ONCFS) hinnata huntide populatsiooni, mis praegu on umbes 360 isendit.

«Toiduahela tipus olijaina mängivad hundid ökosüsteemi säilitamisel keskset rolli,» lausus Prantsuse riikliku teadusuuringute keskuse (CNRS) direktor Yvon Le Maho. «Ameerika Ühendriikide kogemus tõestas, et üleliigne kitsede arvukus looduskaitsealadel toob endaga kaasa keskkonna kahjustamise.»

1994. aastal otsustasid Ühendriikide ametivõimud Yellowstone’i rahvusparki taas hundid viia ja kitsede arvukus on sestsaadik vähenenud. See omakorda kergendas taimede koormust. Lisaks naasis osa putukaid ja linde ning vähenes erosioon.

Le Maho sõnul nõuab huntide populatsiooni säilitamine üleeuroopalist tähelepanu, sest riikides nagu Rootsi on lubatud neile jahti pidada. Rootsis lubatakse igal aastal hooajaliselt kvootide alusel huntidele jahti pidada.

Prantsusmaalgi on 2004. aastast lubatud huntidele jahti pidada, kuid seda karmide regulatsioonide all. Sel aastal anti luba surmata 40 hunti, mis on Prantsuse talunike hinnangul liiga vähe.

«See on väga heidutav ja kurnav. Tunneme end võimetuna,» ütles Kagu-Prantsusmaa talunik Véronique Chauvet, kes kaotas oktoobris kaheksa lammast. Ta on lähenemas pensionieale, aga muretseb 220 elanikuga koduküla viie noore taluniku tuleviku pärast.

Ka mõned hundikaitsjad arvavad, et praegune poliitika Prantsusmaal pole tõhus. «Hundile tuleb selgeks teha, et lambakasvatusse ei tohi sekkuda. Surnud hunt on aga hunt, kes pole midagi õppinud,» märkis Benhammou, kelle sõnul oleks palju tõhusam lahendus lammast ründava looma hirmutamine või kerge haavamine.

«Kui nii edasi läheb, pole meil kümne aasta pärast enam lambakasvatajaid,» leidis Chauvet.