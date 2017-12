Prantsuse-Hispaania piiril ootab politsei Puigdemonti

Ajalehe El Pais politseiallikate järgi peetaks Puigdemont, kelle Euroopa vahistamisorderi Hispaania hiljuti tagasi võttis, kinni kohe, kui ta jala Hispaaniasse tõstab.

Samade allikate kohaselt on Hispaania korrakaitsjail selles osas vastastikune arusaam ka Prantsuse kolleegidega. Kui Puigdemont tabataks Prantsusmaal, võtaks ka sealne politsei ta vahi alla ja annaks mõne tunni jooksul naaberriigi võimudele üle.

Enric Luzan Pi on alati valinud ja lubab ka nüüd valida Vabariiklikke Vasakpoolseid (ERC). Talle meeldib ka poliitikuna ERC liider, oktoobrini Kataloonia asepresidendi kohta pidanud, Madridis kohtu ette ilmunud ja nüüd vangis istuv Oriol Junqueras rohkem kui Kataloonia Euroopa Demokraatliku Partei (PDECAT) juht Puigdemont.

Sellegipoolest leiab Luzan Pi, et Puigdemont oli kavalam. «Brüsselisse minnes tegi ta Kataloonia teema rahvusvahelisemaks,» põhjendab ta. «Ta on ka praegu vabaduses.»

Luzan Pi arvab, et oleks parem, kui Puigdemont jääkski Brüsselisse. «Kui mina oleks tema, ei naaseks ma kunagi Hispaaniasse,» ütleb ta.

Keelatud referendumiga seotud inimestest istuvad jätkuvalt Madridi lähedal vanglates kahe iseseisvusmeelse kodanikuühenduse – Katalaani Rahvusassamblee ja Omnium Culturali – juhid Jordi Sanchez ja Jordi Cuixart, Junqueras ning endine Kataloonia siseminister Joaquim Forn.

Junquerase ja Forniga koos Madridi kohtu ette ilmunud ülejäänud endised Kataloonia ministrid pandi samuti esialgu trellide taha, aga on nüüd eeluurimise ajaks kautsjoni eest vabadusse lastud.

«Jordisid, Junquerast ja Forni hoitakse siiani vangis, sest nad on tugevaimad liidrid,» arvab Luzan Pi. «Mind ei üllataks, kui Junqueras saaks pärast valimisi vabaks.»

Ka Joan Llorach arvab, et Junquerase vangistusel võib olla valimistulemustele mõju. «Iseseisvuslaste poolt mõjutab see, et [ERC praegune esindusnägu] Marta Rovira ja Puigdemont on väiksema toetusega ning neid peetakse pigem hulludeks,» arvab ta. «Lugu oleks teine, kui nende eesotsas oleksid [Kataloonia eelmine president Artur] Mas ja Junqueras.»

Vastased mõnitavad Rovirat näiteks selle pärast, et ta on avalikult väitnud, justkui elatakski praegu Kataloonia vabariigis. Llorachi sõnul läks esimene valimisdebatt ERC praegusel de facto juhil nii halvasti, et partei otsustas ta sõna otseses mõttes avalikkuse eest ära peita.

Marta Rovira valimisplakatid, millele on soditud viide kurikuulsale katalaani kolmele korruptsiooniprotsendile. | FOTO: Evelyn Kaldoja

Llorach märgib ka, et teadaolevalt pole endine asepresident Junqueras ja president Carles Puigdemont omavahel rääkinud alates 27. oktoobrist, kui Kataloonia parlament iseseisvuse välja kuulutas. Kui Puigdemont ja veel viis Kataloonia endist ministrit 30. oktoobril riigist põgenesid, sai Junqueras sellest teada alles siis, kui seltskond oli Belgiasse jõudnud.

Nüüd on aga varem alati väiksema valijaskonnaga ERC end selgelt PDECATist ette rebinud. Selle põhjuseks paistavad olevat endised PDECATi valijad, kellele ei meeldinud Puigdemonti hägused avaldused iseseisvuse küsimuses ja põgenemine.

Eelmistele valimistele ühise valimisliiduga läinud parteide vahel külvab see jõuvahekordade muutus nüüd ka pingeid. Nimelt on PDECATi üks kampaanialoosungeid see, et Puigdemont on jätkuvalt Kataloonia president ja peaks iseseisvuslaste võidu korral automaatselt ametisse tagasi saama. ERC aga leiab, et kui neile tuleb rohkem hääli, peaks ka presidendikoht nende olema.

«Keegi ERCst saab presidendiks,» on Luzan Pi veendunud.