Katalaani iseseisvusdeklaratsioonile järgnes lõhestatud vaikus

Segura ja Llorachi arvamused politsei käitumise kohta lahknevad. Llorach ütleb, et keskmisel meeleavaldusel Berliinis näeb rohkem politsei jõukasutamist kui tol päeval Barcelonas.

Segura leiab, et politsei käitus nii hullusti, et keegi peaks seepärast ametist tagasi astuma. Näiteks tema Madridis sündinud naine otsustas tol päeval hääletama minna vaid puhtalt protestiks selle vastu, kuidas politsei jõuga rahvast laiali ajas. Samal põhjusel läks valima ka üks tema sõber, kes enne oli Ciudadanose poolehoidjana kavatsenud seda keelatud ettevõtmist eirata.

Kui uurida, kuivõrd vastab tõele jutt 800, 1000 või isegi 1200 vigastatust, ütleb ta, et juhtunut uuriv kohtunik on leidnud tõestust saja kohta: neist üks sai raskelt viga – mees, kes kaotas silma –, kuid on ka neid, kes said sinikaid või paanikahäire.

«Poliitilised liidrid üritavad nüüd mängida, justkui oleksid vangistustest üllatunud, aga tegelikult nad teadsid, et see juhtub, juba vähemalt 2016. aastast,» ütleb Segura.

Nii Llorach kui ka Segura väidavad, et tegelikult olid iseseisvuslastel olemas ka jätkuplaanid pärast vabariigi väljakuulutamist. Poolehoidjaid valmistati ette, et nad asuksid vajadusel hõivama parlamendihoonet ja transpordisõlmi – näiteks Barcelona El Prati lennuvälja.

«Kui see juhtunuks, pidanuks Hispaania riik reaalselt armee välja saatma, neil poleks olnud muud võimalust,» sõnab Segura ja toob võrdluse, et sama teeks ju ka näiteks Prantsusmaa, kui mingi seltskond Pariisi Charles de Gaulle’i lennuvälja vallutaks. Müsteerium on tema sõnul pigem see, miks iseseisvuslased neist plaanidest ootamatult loobusid.

Ajakirjanik on veendunud, et iseseisvuslaste taktika seisneski selles, et nad üritasid esile kutsuda Madridi võimalikult jõulist reaktsiooni. «Mina ei usu, et [Kataloonia president Carles] Puigdemont ja [asepresident Oriol] Junqueras lõpetasid, sest nägid ootamatult, et keegi neid välismaalt ei toeta,» sõnab ta. «Nad teadsid seda kogu aeg, aga läksid selle peale välja, et Hispaania valitsus kasutab vägivalda ning siis EL ja ÜRO sekkuvad.»

Segura on üks neist ajakirjanikest, kelle kogemus kajastus oktoobris välja antud Piirideta Reporterite raportis. Seal avaldati tõsist muret selle pärast, et Kataloonias on õhkkond muutunud väga pressivaenulikuks.

«Ma olen viimase viie aastaga harjunud, et mind internetis solvatakse,» sõnab Segura. Ta rõhutab ka seda, et tigeda rahvamassi rünnakute ohvriks on langenud mõlema poolega seostatavad ajakirjanikud – nii El Paísist ja TV Espaňast kui ka iseseisvust propageerivast TV3st ja Arast.

Segural on ka isiklik füüsilise rünnaku kogemus: Rahvapartei Barcelona kontori juures piiras tema ja telekanali Antena 3 kolleegi sisse suur noortejõuk, hakkas neid solvama ja nõudma, et nemad kui «valetav hispaania meedia» sealt kohe lahkuksid.

Ajakirjaniku sõnul on nüüd olukord ka sellel rindel rahunenud. «Grupid ei solva enam üksteist, nad elavad eraldi elu,» lausub ta. «See on nagu Baskimaa lõhestunud ühiskond, aga vägivallata.»

Segura ei kahtle, et Kataloonia vabariik oleks majanduslikult jätkusuutlik. Ta arvab hoopis, et oma tegevusega septembris-oktoobris mängisid iseseisvuslased selle võimaluse maha: «Nad võivad võita need valimised, aga veel vähemalt ühe põlvkonna vältel nad iseseisvust ei saa.»

«Referendumi ajal oleksin öelnud, et me võidame ja saame iseseisvuse, et mõned maailma riigid aitavad meid,» meenutab Luzan Pi. «Nüüd ma seda enam ei ütle, olin ehk liiga optimistlik.» Ta möönab, et lähitulevik on ilmselt Hispaanias. Samas on ka veendunud, et uueks juhtparteiks saavad Vabariiklikud Vasakpoolsed, kes ei hakka aga praegu väga tugevasti eraldumist nõudma.

Siiski usub Luzan Pi, et tegelikult toetavad iseseisvust ikkagi rohkem kui pooled katalaanid. Nüüd oleks tema sõnul vaja teha tööd ennekõike selle nimel, et Hispaaniast eraldumise toetajate osakaal veelgi kasvaks.

Intervjuu lõpuks palub Luzan Pi veel eraldi anda edasi sõnumi eesti rahvale: «Ma usun, et lõpuks peab keskmine eestlane valima poole. Lõppeks on ka katalaanid rahvas, kellel on õigus oma saatuse üle otsustada. Meil on samasugune õigus nagu Šotimaal. Sellele tuleks mõelda.»