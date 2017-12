Berliinlased on hädas agressiivsete metssigadega

Eriti on pidanud nende hiiglaslike kõigesööjatega elama õppima Berliini rohelised äärelinnad. «Paljud inimesed ütlevad mulle, et kuhu iganes nad ka ei läheks, leiavad nad eest metssead,» ütles Berliini munitsipaalne eluslooduse spetsialist Derk Ehlert, kelle sõnul pole muutunud mitte niivõrd nende arvukus, vaid käitumine.

Hinnanguliselt on metsseapopulatsiooni suurus Saksamaa pealinnas umbes 3000 isendit ja linlaste kokkupuuted nendega muutuvad aina sagedasemaks. Jooksjad ja koertega jalutajad annavad regulaarselt teada, et on näinud mõnd sõralist, kes on võimeline oma kogukat keha liigutama kiirusega kuni 40 kilomeetrit tunnis. Metssigu on märgatud isegi südalinnas, kus kaks liiklusesse sattunud isendit said tõenäoliselt viga, kui tormasid läbi Alexanderplatzi ostlemisväljaku.

Ehlerti sõnul muutuvad päevased kohtumised aina tavapärasemaks, sest metssead pole enam nii kartlikud.

Berliin, mida kohalikus meedias nimetatakse mõnikord metsseapealinnaks, on juba ammu teada kui metsloomade meelispaik. Selle parkides luusivad ringi tuhanded rebased, kivinugistele meeldib läbi närida autojuhtmeid ja pesukarud tuuseldavad prügikastides.

Erinevalt teistest Euroopa suurlinnadest tunnevad end Berliinis koduselt ka metssead, kodusigade karvased eelkäijad. Metsad katavad 20 protsenti kogu Berliinist ja vaatamata 19. sajandi tööstusrevolutsioonile jäeti metsloomadele juba siis rohealasid.

Suurlinna elanike aedadest leiab küllaldaselt toitu, lisaks leidub kunagi lõhestatud linnas köögiviljapõlde. Metssigadele jahi pidamine on hooajaliselt piiratud ja pehmete talvede jada on nende arvukuse kasvule tublisti kaasa aidanud.

Seetõttu näib metssigadega seotud vahejuhtumite arv olevat tõusuteel, nende hulka kuuluvad liiklusõnnetused, rongide plaanivälised peatumised ning koerte – ja harva ka inimeste – ründamised. Samuti tuleb teateid lugematult hulgalt aiapidajatelt, kes kurdavad, et hävitatud on nende lilled ja aedviljad.

«Saame iga päev kõnesid,» ütles looduskaitsjate grupi NABU infoteenistust juhtiv Katrin Koch. «See on ebameeldiv tunne, see salajane hirm, mis tekib, kui läheduses luusib metssiga. Me kardame ja mõtleme kohe, et metssiga võrdub ohuga.»

Pensionär Willi Aigneril polnud karvaste hiiglastega mingit probleemi kuni ühe augustikuu päevani, mil ta oma koeraga Kirde-Berliinis Tegeli metsa jalutama läks. «Metssiga peitis end põõsastes ning me olime temast juba mööda kõndinud, kui ta meid äkitselt ründas,» meenutas 73-aastane mees.

«Metssiga ründas esmalt koera, kellelt ta soolikad välja kiskus, ja siis saabus minu kord,» rääkis Aigner. Ta näitas pilti, kus oli näha sügav reiehaav, millele oli vaja teha mitu õmblust.

Pensionär ja tema koer pääsesid tänu ühele möödujale, kes kiirabisse helistas. Koera elu päästis veterinaar.

120 kilogrammi kaalunud metssea lasi lõpuks maha munitsipaaljahimees, kellel on ainsana õigus jahtida Berliini sigu.

Säärane agressiivne käitumine on ekspertide sõnul metssigade seas haruldane. Tavaliselt ründavad metsanotsud inimesi vaid siis, kui nad on haavatud või nurka surutud, samuti juhul, kui tunnetavad ohtu oma järglastele.

«Tuleb meeles pidada, et tegu on loomadega ja neid tuleb austusega kohelda,» ütles Leibnizi loomaaedade ja loodusuuringute instituudi töötaja Milena Stillfried.

Hiljuti metssigade käitumist linnas jälginud teadlane tunneb neid hästi – isegi seestpoolt, sest ta on sadu isendeid lahanud, et uurida nende mao sisu. «Vastupidi üldlevinud arvamusele ei tuhni nad prügis, vaid söövad pea eranditult looduslikku toitu,» rääkis ta.

Stillfriedi kõige üllatuslikum leid oli avastus, et Saksamaa pealinna kolme suure metsa metssead ei puutu omavahel kokku. Tema sõnul oli see varem arusaadav Lääne-Berliini puhul, mis oli aastaid ülejäänud linnast müüriga eraldatud, kuid jäi arusaamatuks Ida-Berliinis.

«Need ainulaadsed linnametssead ei karda enam inimesi ning on omandanud oskuse end igaaastase jahihooaja aegu varjata,» märkis Ehlert.

«Me ei saa neid relvadega eriti mõjutada,» lausus Koch. «Peame lihtsalt õppima nendega koos elama.»