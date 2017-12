USA meediavisionäär: ajakirjanduse edu või ebaedu ei näita klikkide arv

63-aastase Jarvise sõnul andis interneti tulek talle sisuliselt uue lapsepõlve, sundides teda prügikasti viskama omal ajal koolis õpitud tõed sellest, kuidas meedia toimib. Seega ütleb ta, et praegu on tema peamine ülesanne seada kahtluse alla kõik senised käitumismustrid.

Murdepunktiks kujunesid Jarvise jaoks 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud, sest ta viibis sel päeval ka ise ühes Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidest. Nädal aega hiljem hakkas Jarvis blogi pidama ning peagi kujunes sellest tema ja blogilugejate vaheline dialoog.

Räägite ja kirjutate palju sellest, kuidas meediaasutuste roll on interneti tulekuga kardinaalselt muutunud – ei ole vaja tegeleda sisu taasloomise või informatsiooni massiivide kontrollimisega. Mis on teie arvates see lisaväärtus, mida professionaalne meedia luua saab?

Ma arvan, et meid (ajakirjandust – toim) vajatakse rohkem kui kunagi varem. Aga muutunud on see, kuidas avalikkusega suhtlemine toimub.

Nüüd räägivad inimesed endast ise ja kogu aeg. Me oleme harjunud nägema ennast uudiste n-ö tootjana, aga nüüd on ajakirjanduse roll alustada sellest, et kuulata, millest räägitakse, ning alles seejärel anda oma panus, et avalik arutelu oleks informeeritum ja tulemuslikum.

Teine näide, USA presidendivalimiste ajal said väga populaarseks poliitilised meemid. Aga mida meie samal ajal tegime, treisime ikka 1000-sõnalisi artikleid. Seda on muidugi ka vaja, aga me võiks rohkem osata ära kasutada ka neid uusi viise, et ajakirjanduse roll ühiskondlikus arutelus kasvaks.

Samas, meie töö pole ennustada, ning kui me seda tegema hakkame, teeme seda halvasti. Ajakirjanikud uskusid, et Donald Trump ei võida, aga nii ei läinud. Samuti tuleb aru saada, et selline ennustamine ei aita muuta valija arusaamu.

Tänapäeva veebimeediat ohustab libauudiste pealetung. Millised vahendid on ajakirjandusel sellega võitlemiseks?

Osa meediauurijate hinnangul peaksime lõpetama sõna «libauudis» kasutamise, sest selle on usurpeerinud president Trump, kes nimetab kõiki artikleid, mis talle ei meeldi, libauudisteks. Selle asemel peaksime rääkima väärinformatsioonist ja desinformatsioonist.

Desinformatsioon on tahtlik valetamine ning Vene kanalite kaudu näeme seda ka Ühendriikides, ning ma eeldan, et sama kehtib ka teie riigis. Sama meetodit kasutavad ka USA paremäärmuslased, kelle eesmärk on kasutada olemasolevaid tehnoloogiaid selleks, et avalikkusele valetada ning seeläbi muuta ja mõjutada ühiskondlikku arutelu. Aga on ka olemas väärinformatsioon, mis on lihtsalt vale.

Ajakirjanduse töö on siinkohal korrigeerida mõlemat. Keeruline moment on aga see, et kui ajakirjanikud desinformatsiooni väiteid ümber lükkavad, siis sellega tõmbavad nad paratamatult tähelepanu ka selle levitajate n-ö agendale.

Niisiis on meil vaja uut strateegiat, kuidas avalikkust selles vallas paremini informeerida. Samas me ei tea veel, kuidas seda teha. Üks põhjus, miks ma siia tulin (Jeff Jarvis astus üles 8. detsembril Tallinnas toimunud Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil – toim), oli see, et Ameerika ajakirjanikuna tahan ma õppida Eesti kogemusest, kes on pidanud sellise väär- ja desinformatsiooniga tegelema palju kauem.