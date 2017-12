USA näitas diplomaatilise käteväänamise oskust

«See hääletus muudab seda, kuidas ameeriklased ÜROd näevad ja kuidas me vaatame riikidele, mis meid ÜROs häbistavad,» hoiatas USA ÜRO-saadik Nikki Haley enne kolmapäeva õhtul toimunud erakorralist hääletust.

Haley teatas, et president Trump jälgib tähelepanelikult, kuidas 193 riigi saadikud Ühendriikide otsuse suhtes hääletavad.

«Me jätame selle meelde, kui peame jälle mõne maailma suurima [abiraha] väljamakse tegema,» sõnas ta. «Kui te oma otsust kaalute, siis teadke, et president ja USA võtavad seda häält isiklikult.»

Hoolimata survestamisest toetas 128 riiki kava, millega tunnistati kehtetuks ja õigustühiseks Trumpi avaldus tunnistada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Kava poolt hääletas ka Eesti.

Ühendriike toetas vaid üheksa riiki, neist enamik USA mõjusfääris olevad väikeriigid nagu Nauru ja Marshalli saared. Kõige kõnekam oli aga see, et 35 riiki – sealhulgas näiteks Horvaatia, Tšehhi, Ungari, Läti, Poola ja Rumeenia – otsustasid jääda erapooletuks ning 21 riiki ei osalenud hääletusel üldse.

«Ehkki resolutsioon võeti vastu, räägib häälte jaotus teist juttu,» teatas Haley, kelle sõnul on üheksa riigi toetus, 35 erapooletus ja 21 riigi hääletuselt puudumine tegelikult USA võit. «On selge, et paljud riigid seadsid esikohale oma suhted Ühendriikidega ega võtnud osa ebaproduktiivsest püüdest isoleerida meid otsuse pärast, millele meil oli suveräänne õigus.»

Pärast hääletust kasutas Haley võimalust neid 64 riiki tänada ja kutsus diplomaadid sõpruse märgiks jaanuaris vastuvõtule. Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tänas Trumpi ja vastuhääletajaid.

«Iisrael ei tunnista ÜRO otsust,» märkis Netanyahu. «Iisrael tänab president Trumpi tema ühehäälse toetuse eest Jeruusalemma osas ja tänab teisi riike, mis hääletasid koos Iisraeliga tõe eest.»

Haley märkis, et hääletus USA poliitilist kurssi ei muuda: «Ameerika viib oma saatkonna Jeruusalemma. Ükski hääletus ÜROs ei muuda kuidagi seda otsust.»

Paljudele jättis pretsedenditu häälteostmine aga halva mulje. «Trumpi administratsiooni ähvardus võtta ette vastumeetmed riikide suhtes, kes kasutavad oma suveräänset õigust olla ÜROs Ühendriikidega eriarvamusel, on täiesti ennekuulmatu,» kommenteeris Twitteris Barack Obama ajal CIA direktorina teeninud John Brennan.

Üks anonüümsust palunud diplomaat märkis CNNile, et Trumpi otsus muuta hääletus USA poolehoiu demonstratsiooniks ei olnud kuigi arusaadav. «Paljude liikmete – eriti lääneriikide – hääled peegeldasid juba 50 aastat püsinud seisukohti. Kahe riigi lahendus, Jeruusalemma staatuse lahendamine läbirääkimiste teel – mille nimel peaksid nad viimase 50 aasta poliitika nüüd hülgama?»

Samuti võib USA surve jätta Washingtoni ÜROs edaspidi ilma näiteks Iraani või Põhja-Korea küsimustes vajalikest poolthäältest.

«Nad näevad kõike lühiajalise, reaktiivse prisma läbi, ega mõista, kuidas see võib tuua negatiivseid tagajärgi globaalse mõju osas,» märkis rahvusvaheliste suhete ekspert Nick Bisley CNNile.

USA välisministeeriumi kõneisik Heather Nauert teatas eile, et Ühendriigid hakkavad kaaluma edasisi samme ning ÜRO hääletus ei ole ainuke faktor, mida administratsioon välissuhete kujundamisel arvesse võtab.

Hoiatustele vaatamata ei ole ekspertide sõnul abiraha vähendamine niisama lihtne. USA mõttekoja Overseas Development Institute juhataja Alex Thieri sõnul on ähvardus riigid poliitilistel põhjustel abirahast ilma jätta küll erakordne, kuid Kongressi eelarvepoliitika tõttu raskesti teostatav. Trumpi ähvardused tõenäoliselt arenguabi ja humanitaarabi ei puuduta.

«Fundamentaalselt on mõni abiliik sügavalt seotud sõjalise ja julgeolekupoliitikaga. Ehk siis – me toetame teid selle pärast, et te järgite poliitikat, mis meile sobib. Selle abi vähendamine näiteks inimõiguste rikkumise korral – nagu juhtus Egiptuses – on ka varem toimunud ja pole midagi ennekuulmatut,» vahendas Thieri sõnu The Guardian.

USA abirahast üks kõige sõltuvamaid riike on Iisrael, mis sai eelmisel aastal 3,1 miljardit dollarit sõjalist abi. Ainult Afganistani ja Iraaki suunatud kulutused ületasid seda summat. Suuruselt neljas abisaaja on Egiptus, mille toetust juba vähendati. Kuigi Ühendriikidel on olnud plaanis endine rahavoog taastada, võib Trump otsustada seda muuta.

Enamik Ühendriikidelt sõjalise toetuse saajaid on olulised ka Washingtoni enda julgeolekuhuvidele ja neile osutatava abi piiramine ei ole kuigi tõenäoline. Lisaks olid möödunud aastal kümme suurimat meretaguse välisabi saajat Aafrika riigid, mille toetus on Hiinaga konkureerivale USA-le samuti strateegiliselt oluline.