Uudis PPA mustadest jõulukaartidest jõudis välismeediasse

Reuters teatab, et Eesti politsei on musti jõulukaarte saatnud alates 2011. aastast ning see on üks meede, tänu millele on liiklussurmade hulk aastas vähenenud kümne aastaga 200-lt 40-ni.

Samuti on kümne aastaga ligi kolmekordse languse teinud aasta jooksul tabatud roolijoodikute arv.