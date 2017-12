Iisraeli peaministri sõnul kaaluvad mitmed riigid saatkonna Jeruusalemma kolimist

"Me räägime nüüd juba mitmetest maadest, mis kaaluvad tõsiselt sama, mida Ühendriigid ehk suursaatkonna kolimist Jeruusalemma," kinnitas valitsusjuht.

Peaminister ei soostunud usutluses siiski ütlema, milliste riikidega on täpsemalt tegemist.

Netanyahu mõistis küll hukka ÜRO neljapäevase hääletuse, mis kuulutas õigustühiseks USA presidendi Donald Trumpi avalduse tunnustada Jeruusalemma juudiriigi pealinnana, ent väljendas samas rahulolu otsust toetamata jätnud riikide arvu üle.

"Me ei tunnista ÜRO otsust, kuid oleme rahul suure arvu riikide üle, mis ei hääletanud selle otsuse poolt," ütles parempoolne Netanyahu heebreakeelses avalduses.

Samas kiitis Palestiina president Mahmoud Abbas ÜRO Peaassamblee resolutsiooni, mis kritiseeris teravalt USA valitsuse laialdast hukkamõistu pälvinud otsust.

Palestiina president Mahmud Abbas ütles reedel, et ei soostu ainsagi Ühendriikide rahuplaaniga pärast seda, kui Washington tunnustas ühepoolselt Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Trumpi administratsioon on salaja ette valmistanud kava, mis ilmselt esitatakse mõlemale osapoolele 2018. aastal.

Ühtlasi sarjas ta USA katset hirmutada riike enne neljapäevast ÜRO hääletust, kus 128 riiki mõistsid hukka Washingtoni otsuse tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley märkis, et Washington on maailmaorganisatsiooni heldelt panustanud, ning hoiatas, et "hääletus muudab seda, kuidas ameeriklased näevad ÜRO-d ja kuidas me näeme riike, mis ei näita maailmaorganisatsioonis meie suhtes üles lugupidamist".

USA valitsus tunnustas 6. detsembril Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, minnes vastuollu rahvusvahelise konsensusega ja vallandades pahameeletormi moslemiriikides.