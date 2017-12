USA president kiitis ÜRO otsust Põhja-Korea sanktsioonide karmistamise osas

"ÜRO Julgeolekunõukogu hääletas just 15:0 lisasanktsioonide kehtestamise poolt Põhja-Koreale. Maailm tahab rahu ja mitte surma!" kirjutas Trump sotsiaalvõrgustikus Twitter.

"Põhja-Korea on traagiline näide kurjusest kaasaegses maailmas ja meetmed peegeldavad rahvusvahelist pahameelt riigi tegevuse pärast," ütles USA saadik ÜRO juures Nikki Haley.

ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas reedel Hiina toel Põhja-Koreale uued sanktsioonid, piirates naftatarneid, mis on hädavajalikud Pyongyangi raketi- ja tuumaprogrammi jaoks.

Suur osa naftast jõuab Põhja-Koreasse Hiinast.

USA on pidanud Hiinaga kõnelusi sanktsioonide karmistamise üle sestpeale, kui Põhja- Korea katsetas 28. novembril mandritevahelist ballistilist raketti.

Nõukogu kiitis ühtlasi heaks USA koostatud eelnõu, mis kohustab saatma kodumaale tagasi Põhja-Korea töötajad, kes välismaal Kim Jong-uni režiimile kasumit teenivad.

"See resolutsioon mõjub," kiitis Prantsusmaa saadik ÜRO juures Francois Delattre.

"Täielik karmus on kõige parem vastumeede sõjaohule," oli Delattre veendunud.

Moskva oli sanktsioonide karmistamisele vastu ja on arvamusel, et need on end ammendanud.

"Loomulikult, me olime vastu, me arvame, et sanktsioonid on end ammendanud," ütles Venemaa asevälisminister Gennadi Gatilov.