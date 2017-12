Melbourne'i autorünnaku sooritajale esitati süüdistus 18 tapmiskatses

Autojuhil, 32-aastasel Afganistani päritolu Austraalia kodanikul Saeed Nooril on minevikus esinenud probleeme uimastite ja vaimse tervisega.

Vahejuhtum leidis aset Melbourne'i kesklinnas Flinders Streeti raudteejaama lähistel. 19 inimest toimetati haiglasse, 12 neist on seal ikka veel ja kolme seisund on kriitiline. Kannatanute hulgas on mitme riigi kodanikke.

Ründaja motiivid ei ole selged, kuigi politsei sõnul rääkinud ta pärast kinnipidamist häältest ja unenägudest ning moslemite halvast kohtlemises. Seoseid terrorismiga ei ole leitud.

Victoria osariigi kohus esitas Noorile süüdistuse 18 tapmiskatses ja ühes elu ohtuseadmise juhtumis. Noori ei taotlenud kautsjoni vastu vabastamist, ütles ringhääling ABC.

Kohus saatis süüaluse psühhiaatrilisse ekspertiisi.