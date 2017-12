Galerii: Londoni loomaaias puhkes tulekahju

Teadete kohaselt oli leekides sealne kohvik, lemmikloomade ala ja suveniiripood.

Kõneisiku sõnul anti töötajatele vingumürgituse ja šoki tõttu arstiabi. Loomadest läks kaduma üks tuhnik, kelle kohta hetkel informatsioon puudub.

Londoni tuletõrje sõnul saadeti sündmuskohale 10 tuletõrjeautot ja 72 tuletõrjujat, kes võitlesid kohviku ja suveniiripoe juures leekidega. Põles umbes pool kohvikust ja suveniiripoest.

Tuletõrje sai kutse kell 6.08 hommikul (Eesti aja järgi 8.08). Tulekahju tekkepõhjus pole praegusel hetkel veel teada.

Loomaaed jääb vähemalt lähipäevadel suletuks, täpsemat informatsiooni praegu jagatud ei ole. Tulekahju saadi kontrolli alla umbes kolm tundi pärast väljakutset, aga tuletõrjujad jäid sündmuskohale, et ohutuses veenduda.

