Trump tahab Ukrainale tankitõrjerakette saata

Kui president otsustab plaani allkirjastada, saadetakse see kongressile, kus tuleks see 30 päeva jooksul heaks kiita. Seejärel oleks kaitseministeeriumil võimalik hakata plaani ellu viima.

Tankitõrjerakettide müük võib esile kutsuda Venemaa terava reaktsiooni ja muuta kahe riigi vahelisi suhteid halvemaks. Muu hulgas võib Ukraina saada ka Javelin-süsteeme. 47 miljoni dollari suurune kaitsepakett hõlmaks endas 210 tankitõrjeraketti ja 35 tankitõrjesüsteemi.

Eesti ajateenijad kasutamas Sirgalas tankitõrjesüsteemi Javelin. | FOTO: Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Kaitseministeeriumi kõneisik Heather Nauert ütles ABC Newsile: «USA on otsustanud varustada Ukrainat, et aidata neil üles ehitada pikaaegne kaitsevõimekus, et kaitsta nende suveräänsust ja territoriaalset ühtsust.»

Samas väitis Nauert, et USA toetus on puhtalt kaitsva eesmärgiga ja kinnitas, et Ukraina on suveräänne riik, kellel on õigus end kaitsta.

Sel nädalal mõistis Kreml hukka Trumpi nõusoleku müüa Ukrainale käsitulirelvasid. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul motiveerib relvade müük taaskord Ukraina valitsust ja vallandab veresauna.

«Täna tõukavad Ühendriigid (Ukraina võime) selgelt uuele verevalamisele,» ütles asevälisminister Sergei Rjabkov. «Ameerika relvad võivad tuua kaasa uusi ohvreid meie naabri juures.»

Pärast käsitulirelvade müügi kinnitamist soovis vabariiklasest senaator John McCain, et Trump peaks järgmise sammuna kinnitama tankitõrjerelvade müügi.

ABC allikate kohaselt kaalus ka ekspresident Barack Obama tankitõrjerelvade müüki, aga ei kinnitanud seda isegi hoolimata oma julgeolekunõunike soovitustest.

Ukraina valitsus on Ida-Ukraina vägivalla valguses selgelt väljendanud, et vajatakse Venemaa agressiooni tõrjumiseks ründevahendeid. ÜRO hinnangul on alates konflikti algusest 2014. aastal Ukrainas hukkunud üle 10 000 inimese.