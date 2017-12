Selgus Venemaa kommunistide presidendikandidaat

Kongress toetas Lenini-nimelise sovhoosi ZAO (Sovkhoz Imeni Lenina ZAO) direktori Pavel Grudinini kandidatuuri ühehäälselt, lisas ta.

Kommunistide esimees Zjuganov ütles eile: «Pavel Nikolajevitš Grudinini ettevõte on osutunud parimaks riigis, mitte juhuslikult ei aruta tema kandidatuuri kõik rahvuslik-patriootilised jõud, aga otsuse langetab kongress salajase hääletusega.»

57-aastane Grudinin on Lenini-nimelist sovhoosi direktorina juhtinud alates 1995. aastast. On teada, et Grudinini kampaaniajuhiks saab just Zjuganov.

Praeguseks hetkeks on ametlikult registreeritud vaid Vladimir Žirinovski kandidatuur. Kandideerimisest on teatanud ka suurfavoriit ja praegune riigipea Vladimir Putin, kes pole ametlikult seni oma kandidatuuri esitanud. Arvatakse, et ta võib vajalikud dokumendid esitada veel selle aasta sees.