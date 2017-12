Itaalia välisminister arutab Liibüas rändeküsimusi

Angelino Alfano kohtus ÜRO tuge omava Liibüa ühtsusvalitsuse ametnikega ja pidas telefonikõne Liibüa merepiirivalvet abistava Itaalia sõjalaeva meeskonnaga.

Itaalia peaminister Paolo Gentiloni ütles varem sel kuul, et tema riik ei pea migrantide kohtlemise pärast häbenema. «Lõpuks ometi on tähelepanu pööratud inimõigusolukorrale Liibüas. See on meie teene,» märkis Gentiloni.

Inimõigusrühmitus Amnesty International süüdistas Roomat ja teisi EL-i valitsusi teadlikus kaassüüs immigrantidele osaks saaval tagakiusamisel Liibüas.

Amnesty on hoiatanud õiguslike sammudega Rooma ja teiste EL-i valitsuste suhtes seoses ühenduse poliitikaga, mille raames on aidatud Tripolil takistada migrante Euroopasse reisimast.

Liibüa on juba kaua olnud transiitmaaks migrantidele, kes Euroopas paremat elu otsivad, kuid inimkaubitsejad on riigis valitsevas kaoses pannud püsti tulutoova äri.