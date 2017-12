Lõuna-Sudaanis hakkas kehtima relvarahu

Tegemist on järjekordse katsega lõpetada neli aastat kestnud sõda.

Lõuna-Sudaani valitsus ja mitmed relvarühmitused kirjutasid vaherahulepingule alla neljapäeval Addis Abebas.

Lõuna-Sudaani jõhkra kodusõja eest on ÜRO põgenikeagentuuri UNHCR hinnangul ainuüksi naaberriiki Ugandasse põgenenud üle miljoni inimese, veel miljon on leidnud pelgupaiga teistes piirkonna riikides. Kaks miljonit inimest on olnud sunnitud kodu hülgama ja leidma varjupaika mujal riigis.

Maailma noorimas riigis Lõuna-Sudaanis puhkes kodusõda 2013. aasta detsembris, saades alguse konfliktist president Salva Kiire ja asepresident Riek Machari vahel. Vaid kaks aastat varem oli Lõuna- Sudaan Sudaanist lahku löönud.

Sõjas on surma saanud tuhanded ja kodu kaotanud miljonid inimesed. Aasta algul laastas Lõuna-Sudaani näljahäda.

Ugandasse põgenenud lõunasudaanlastest on üle 85 protsendi naised ja lapsed või alla 18-aastased noored.

"Viimased saabujad räägivad barbaarsest vägivallast, nende jutu järgi põletavad relvarühmitused maha maju koos elanikega, inimesi tapetakse perekonnaliikmete silme all, naisi ja tüdrukuid vägistatakse ning poisse röövitakse sõjaväkke," kirjutati põgenikeagentuuri augustikuises ülevaates olukorrast.