USA kaitseminister andis sõduritele korralduse olla valmis

Mattis ei ennustanud küll otsese sõjalise konflikti puhkemist diktaatorliku riigiga, aga rõhutas, et Põhja-Korea režiimi saab kõige paremini ohjes hoida just selge hoiatusega, et USA sõjaväelased on valmis.

«Mu head noored sõdurid, USA diplomaadid saavad olla autoriteetsed ja usutavad, kui usutakse, et te olete valmis minema,» sõnas Mattis sõjaväebaasis Põhja-Carolina osariigis. Mattis külastas jõulude eel kahe päeva jooksul erinevaid sõjaväebaase.

ÜRO kinnitas sel nädalal uued sanktsioonid Pyongyangi suhtes. Põhja-Korea on teatanud, et nende jaoks oli tegu sõjalise sammuga.

Osana heidutusest on president Donald Trump ja tema administratsiooni liikmed korduvalt ähvardanud kasutada Põhja-Korea vastu sõjalist jõudu. Sellega loodetakse sundida Põhja-Koread läbirääkimisi pidama ja survestada ka Hiinat ning teisi territoriaalseid jõude, et need paneksid diktaatorliku riigi surve alla.

James Mattis USA sõduritega. | FOTO: Robert Burns/AP/Scanpix

USA relvajõud loodavad olla võimalikuks konfliktiks maksimaalselt valmistunud. Mattis ütles sõduritele, et on ülimalt oluline õppida varasematest vigadest ja soovitas neil lugeda raamatut Korea sõja kohta. «Seega peate te valmis olema,» sõnas Mattis.

Hoolimata hoiatavast sõnavõtust ütles Mattis, et loodab konflikti lahendamist diplomaatilisel teel. Samuti väitis ta, et ei usu Põhja-Korea poolset rünnakut järgmisel aastal toimuvatele olümpiamängudele Lõuna-Koreas.

«Ma ei usu, et Kim on piisavalt rumal, et sportlasi tappes alustada sõda terve maailmaga,» ütles Mattis.