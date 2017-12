Inimõiguslased lennutavad põhjakorealastele õhupallide abil informatsiooni

Ettevõtmisega on algust teinud USA-s baseeruv ja inimõiguste eest võitlev organisatsioon Human Rights Foundation (HRF), mille eesmärgiks on režiimi kukutamine. Selleks soovitakse saada otsekontakt põhjakorealastega, anda neile teistest riikidest pärit informatsiooni, muuta rahva mõtlemist ning suurendada rahulolematust režiimiga.

HRF-i strateegiajuhi Alex Gladsteini sõnul suudeti viimase aasta jooksul Põhja-Koreasse toimetada kuni 10 000 mälupulka.

Kuna diplomaatiliste ja sõjaliste meetmetega on saavutatud vähe edu, siis üritab organisatsioon üle piiri toimetatud mälupulkade arvu suurendada järgmise aasta keskpaigaks 100 000 peale.

Gladsteini hinnangul on selline infosõda ainus viis, et muutusi ellu viia. Tema sõnul on võimalik selle kaudu inimeste mõtlemist vabastada. Strateegiajuht ütles: «Me tekitame väikeseid aknaid välismaailma, et Põhja-Korea rahvas saaks teha otsuseid enda eest ja otsustada, mida nad oma eluga teha tahavad.»

Tema hinnangul on viimaste kuude jooksul muutunud põhjakorealaste eelistused läänemaailmast tuleva informatsiooni kohta. Kui varasemalt sooviti näha menufilme nagu «Titanic» või Lõuna-Korea superstaari Psy muusikavideoid ja Lõuna-Korea seriaale, siis nüüd tahetakse saada uudiseid, dokumentaalfilme ja hariduslikke materjale. Samuti on huvi näiteks Wikipedia artiklite vastu.

Põhja-Korea rahvas tunneb huvi Lõuna-Korea muusiku Psy loomingu vastu. | FOTO: Ahn Young-joon/AP/Scanpix

Saadetava informatsiooni valib välja Põhja-Koreast põgenenud inimestest moodustatud fookusgrupp. Režiimi suhtumist ja hirmu riigist põgenenute ees näitab Gladsteini sõnul ka Põhja-Korea keelekasutus põgenenute suhtes. Neid nimetatakse muu hulgas rämpsuks.

Mälupulkade smugeldamine käib läbi Hiina piiril asuvate linnade, kus lokkab niinimetatud must turg. Nõutud on välismaalt pärit kaubad ja ka igasugune informatsioon.

HRF-i programmi käigus on juba diktaatorlikku riiki toimetatud kaks miljonit tundi videomaterjali ning umbes 48 miljoni tunni jagu lugemismaterjali. Informatsioon on jõudnud umbes 1,1 miljoni põhjakorealaseni.

Operatsiooni alustati 2013. aastal lihtsal viisil. Vesinikuga täidetud õhupallide abil toimetati üle piiri DVD-sid, USA dollareid ja lendlehti. Õhupalle saab kasutada sobiva tuule korral. Tänaseks päevaks on DVD-plaadid ja lendlehed asendatud mälupulkadega, sest nende abil on võimalik üle piiri toimetada rohkem andmeid.

HRF-i programmi kiitis novembris endine Põhja-Korea Londoni saatkonna tähtis ametnik Thae Yong-ho, kellest sai kõige kuulsam riigist põgenenud inimene.

Thae Yong-Ho. | FOTO: POOL New/REUTERS/Scanpix

Külaskäigul Washingtoni soovitas Thae USA esindajatekojal võtta sihikule Kim Jong-uni Achilleuse kand ja toimetada informatsiooni Põhja-Korea inimestele, et seeläbi panna nad tegutsema oma elutingimuste muutmise nimel. Thae hinnangul võib rahvas hakata selle abil lõpuks vastu režiimile ja sealsele ajupesule.

«Me ei saa muuta Kim Jong-uni terroril põhinevat režiimi, aga saame harida Põhja-Korea rahvast,» sõnas Thae.

Üks näide kohale jõudnud informatsioonist tuli hiljuti riigist põgenenud sõdurilt, keda mitu korda tulistati. Pärast operatsioonist toibumist teatas mees, et on Lõuna-Korea tüdrukutebändide suur fänn.

Gladsteini sõnul soovitakse mõjutada riigi äri- ja militaareliiti, et seeläbi aidata kaasa veerand miljoni vangi vabastamisele, kes sunnitöölaagrites kannatavad.