Navalnõi: olen ametlik kandidaat

Tema toetajad tegid tööd 20 linnas üle Venemaa, et vajalikud allkirjad kokku koguda. Siiski on Navalnõi kandidatuur ebatõenäoline, sest ta on ametlikult süüdi mõistetud ja see tähendab, et tema jaoks on kandideerimine keelatud. Navalnõi ja tema toetajate sõnul oli süüdimõistev otsus poliitiliselt motiveeritud.

Moskvas toimunud rahvakogunemisel nimetas ta Putinit halvaks presidendiks ja lubas valimisi boikoteerida juhul, kui tal kandideerida ei lasta.

Navalnõi on paljude hinnangul ainuke kandidaat, kellel on võimalik Putinile vastu saada. Putin loodab märtsis võita neljanda ametiaja.

Valimistel on lubanud osaleda ka seltskonnategelane Ksenija Sobtšak, kes on Navalnõi ja paljude tema toetajate hinnangul kandideerimas vaid selleks, et opositsioonihääli hajutada ja Putini võit kindlustada.

41-aastane üksikkandidaat Navalnõi vajas 500 inimese häält, et oma kandidatuur registreerida. Ta teatas suhtlusvõrgustikkus Twitter: «Ma olen saanud ametlikuks aktivistigruppide poolt nimetatud kandidaadiks. Palju tänu neile, kes on võtnud kampaaniast igas meie riigi nurgas osa. Olete parimad.»

Я стал официальным кандидатом от инициативных групп избирателей. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе во всех уголках страны. Вы лучшие. — Alexey Navalny (@navalny) December 24, 2017

Ta loodab, et kogutud allkirjad survestavad valimiskomisjoni, kes lõpuks lubaks tal valimistel osaleda. Navalnõi sõnul on Putin 18 võimul veedetud aasta jooksul võtnud vaestelt inimestelt naftat, gaasi ja metalli, müünud selle välismaale ja premeerinud neid veelgi suurema vaesusega.

«See oled sina, Vladimir Putin, kes on selle riigi muutnud iseenda, oma pere ja sõprade rikkuse allikaks. Sellepärast ei peaks sa enam president olema. Sa oled halb president,» sõnas Navalnõi.

Vladimir Putin | FOTO: Scanpix

Putin, kes väldib Navalnõi nime mainimist on siiani väga populaarne kandidaat ja suure tõenäosusega võidab järgmise aasta valimised ülekaalukalt. Putin on süüdistanud opositsiooni riigipöörde planeerimises, aga on ka öelnud, et ei lase sel juhtuda.

Navalnõi juhtis suuri Putini vastu suunatud meeleavaldusi 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta alguses. Ta on sel aastal saanud kolm vanglakaristust seadusevastaste meeleavalduste organiseerimise eest.

Uudisteagentuurile AP antud intervjuus sõnas Navalnõi, et ta võidaks valimised, aga seda juhul, kui ta tohiks kandideerida ja võiks selle käigus kasutada ka peavoolumeediat.