Järgmisel aastal võib Liibüast Euroopa Liitu tulla 10 000 põgenikku

Algatus on osa EL-i liikmesriikide püüdest tegeleda halveneva olukorraga Liibüas, kus tuhandeid inimesi hoitakse kinni ebainimlikes tingimustes.

«2018. aastal võib kuni 10 000 põgenikku tulla Euroopasse ilma riskita, humanitaarkoridoride kaudu,» ütles Itaalia siseminister Marco Minniti intervjuus ajalehele La Repubblica.

Marco Minniti. | FOTO: imago stock&people/imago/Insidefoto/Scanpix

Reedel toimetati sõjaväelennukiga Liibüast Roomasse 162 inimest Eritreast, Etioopiast, Somaaliast ja Jeemenist.

Nende hulgas olid üksikemad, saatjateta lapsed ja puudega inimesed. Tegemist oli esimese korraga, kui ÜRO põgenikeagentuur (UNHCR) paigutas põgenikke ja migrante ümber otse Euroopasse.

ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmetel on praegu Liibüas umbes 400 000 migranti, nende seas ligi 36 000 last. 2018. aastal kavatseb IOM saata vabatahtliku naasmise programmi raames kodumaale tagasi 30 000 migranti. Sel aastal on neid tagasi saadetud umbes 15 000.