Briti kaitseminister tõmbas armee hüüdlause muutmisele pidurit

Williamson vastas väidetele pärast seda, kui lekkis ametlik dokument, mille kohaselt hüüdlause ja vapp vahetatakse välja 520 000 naela (587 000 eurot) maksma mineva kuvandi muutmise käigus.

Ministeeriumi kõneisik ütles: «Kaitseminister usub, et Briti armee on parimatest parim ja on otsustanud projekti peatada.»

Väljaande Mail on Sunday teatel kirjutas kindralstaabi ülem kindral Sir Nick Carter ja tema meeskond dokumendi, mis põhines turu-uuringul. Dokumendis selgus, et hüüdlause ei sobi kokku sihtgrupiga, on elitistlik ja mitte-kaasav. Seetõttu sooviti hüüdlause võimalikult kiiresti välja vahetada.

Ebasobivaks peeti uuringu kohaselt ka vappi, millel olid ristatud mõõgad, kroon ja lõvi. See sooviti asendada Suurbritannia lipuga ja selle alla kirjutatud sõnaga «Army» (armee).