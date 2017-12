Video ja galerii: Hiinas tegi esimese lennu maailma suurim amfiiblennuk

Kunlongiks ristitud lennuk startis Zhuhai linnas ja maandus umbes tund aega hiljem. Lennuki tiibade siruulatus on 38,8 meetrit.

Kunlong võtab pardale kuni 50 inimest ja võib lennata kuni 4500 kilomeetrit. Veest startimise ja seal maandumise võime muudab lennuki väga kasulikuks ehitusmaterjalide toimetamiseks Hiina tehissaartele, ütles Singapuri Tehnikaülikooli sõjaanalüütik James Char.

USA miljardäri Howard Hughesi amfiiblennuk Spruce Goose, mis tegi ühe lühikese lennu 1947. aastal, oli Kunlongist aga suurem.

Praeguseks on Hiina riiklikult lennukitootjalt AVIC tellitud 17 amfiiblennukit, kirjutas kohalik meedia. Hiinal on maavaraderikkal Lõuna-Hiina merel territoriaalvaidlus viie riigiga. Nendeks on Vietnam, Filipiinid, Malaisia, Brunei ja Taiwan.

Pinged merel hakkasid tõusma, kui Hiina ehitas vaidlusalustele saartele sõjarajatisi ning viis sinna raketitõrjesüsteemi. Teised selle piirkonna jõud ja lääneriigid olid sellele sammule vastu.