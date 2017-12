Hitleri auto läheb Ühendriikides oksjonile

1939. aasta Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen pannakse oksjonile järgmisel kuul. Juba praegu on masin tituleeritud ajalooliselt kõige märkimisväärsemaks autoks, mis on avalikult müüki läinud. Korraldajad on avalikustanud 54-leheküljelise dokumendi, mis kinnitab, et Hitler tõepoolest tellis, ostis ja kasutas just seda masinat Teise maailmasõja päevil.

Korraldajad ei maininud küll auto eeldatavat lõpphinda, aga Fox Newsi teatel hindas üks ajalooliste autode ekspert selle lõpphinna 5-7 miljoni dollari (4,2-5,9 miljoni euro) vahele.

Tegu on ühega viiest säilinud Tourenwagenist ja seda on eksponeeritud mitmetel näitustel ja paraadidel üle maailma.

Adolf Hitler Nürnbergi staadionil. | FOTO: akg-images/Scanpix

Korraldajate sõnul on auto ehitatud täpselt Hitleri ja tema SS-i ohvitserist autojuhi Erich Kempka nõudmiste järgi. Oksjonile läheb sõiduk 17. jaanuaril. Dokumentidest selgub, et pärast sõda konfiskeeris masina USA sõjavägi ja seda kasutas Prantsusmaal Ühendriikide sõjaväepolitsei.

Hiljem tõmmati see välja Antwerpenis asuvast kanalist Belgias. Seal sattus see romulasse, kust see ära osteti. Auto tehti korda ja saadeti Ühendriikidesse, kus sellel on olnud viis erinevat omanikku.

Korraldajate sõnul annetatakse 10 protsenti lõpphinnast, et harida inimesi holokausti osas, et tulevikus midagi sellist enam ei korduks.

Hiljuti on maha müüdud ka teisi Hitlerile kuuluvaid esemeid. Näiteks läks müüki tema punane telefon, ennenägematud pildid füürerist ning tema enda loodud maalid.

Müüki minev Mercedes on osaliselt soomustatud ja sellele on paigaldatud kuulikindel tuuleklaas. Edasi veab sõidukit võimas 7,7 liitrine mootor. Korraldajate sõnul suutis auto kunagi edasi liikuda 160 kilomeetrise tunnikiirusega, mis oli selle aja kohta silmapaistev näitaja.

Hitler kasutas sõidukit aastatel 1939-1941 paraadidel ja teistel kõrge profiiliga üritustel. 1941. aastal saadeti auto remonti ja selle edasine saatus sõja ajal on teadmata.

Mitmeid aastaid pärast sõda annetati masin USA sõjaveteranidele ja seda kasutati Ühendriikide sõjaväeparaadidel. Mõnda aega oli auto unustuse hõlmas ühes garaažis. 1976. aastal avastati see uuesti.