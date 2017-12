Troopiline torm Tembin maabus reede varahommikul Filipiinide suuruselt teise saare Mindanao idarannikul, tuues kaasa paduvihma, tulvad ja maalihked. Kõige suuremat kahju tekitaski torm Mindanaol.

Endiselt on teadmata sadakonna inimese saatus, tõenäoliselt on paljud neist mudalaviinide ja tulvade all hukkunud.