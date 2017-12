Videod ja fotod: buss sõitis Moskvas jalakäijate sekka, teatatakse vähemalt viiest hukkunust

Intsident toimus Slavjanski bulvari metroopeatuse juures, kui buss sõitis metroosse viivasse maa-alusesse tunnelisse, jäädes pidama treppidel.

Автобус «Мострансавто» (Московская область) наехал на людей в переходе у метро «Славянский бульвар». На данный момент сообщается о 4 погибших и 15 пострадавших. pic.twitter.com/cUwykiuRMW — Илья Зотов (@EliasZotov) December 25, 2017

Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️

Автобус въехал в подземный переход.

Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

По последним данным 15 человек пострадали, четверо - погибли pic.twitter.com/okLsxKznWp — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

Источник ТАСС сообщает уже о пятерых погибших

На данный момент рассматривается несколько вариантов аварии:

1) автобус или подрезала другая машина

2) у автобуса отказали тормоза источник РИА "Новости"

3) Водитель не справился с управлением – источник ТАСС pic.twitter.com/lyplD1YVKC — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

Немного фото после аварии pic.twitter.com/qnMKKT5Av6 — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

Ametlikult pole hukkunute ja vigastatute arvu veel kinnitatud. Ka pole praegu teada, kas tegu oli õnnetusega või rünnakuga.

Vene meedia andmetel on 58-aastane bussijuht Viktor Tihhonov kinni peetud. Praegu peetakse kõige tõenäolisemaks, et bussijuht ei tulnud bussi kontrollimisega mingil põhjusel toime. Mainitud on võimalikku piduririket.

«Kui ma võtsin käsipiduri maha, sõitis buss minema. Ma tegin kõik, et seda peatada, kuid see ei peatunud. Bussil oli automaatkäigukast, mistõttu ei saanud enam midagi teha,» ütles bussijuht juhtunu kohta.

Vene meedia andmetel toodeti jalakäijate sekka sõitnud buss 2016. aastal ja see on kasutuses olnud alla poolteist aasta.

«Me kaalume õnnetuse kõiki võimalikke versioone, kuid esialgsetel andmetel põhjustas õnnetuse bussi tehniline rike,» teatas ka uurimisega seotud allikas Interfaxile. Teine allikas välistas terrorirünnaku.

Eriolukordade ministeeriumi teatel viibib sündmuspaigal poolsada päästetöötajad, samuti on kohale saadetud kopter.

На место происшествия прилетел вертолёт.

Помимо этого на месте работают около 50 спасателей и 17 единиц техники - данные МЧС pic.twitter.com/5ZcltG9AD7 — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

Õnnetuspaika külastas ka Moskva linnapea Sergei Sobjanin, kes avaldas kannatanutele ja nende lähedastele kaastunnet.