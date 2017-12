Iisraeli peaminister: ka teised riigid tunnustavad tulevikus Jeruusalemma juudiriigi pealinnana

«Teised riigid tunnustavad tulevikus samuti Jeruusalemma ja teatavad oma suursaatkondade ümberkolimisest. Seda tegi nüüd ka teine riik ja kordan, et neid saab olema veel. See on ainult algus ja see on oluline,» ütles Netanyahu.

USA president Donald Trump teatas 6. detsembril, et USA tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja kolib oma saatkonna Tel Avivist ümber Jeruusalemma.

Guatemala teatas kolimiskavatsusest eile pärast seda, kui ÜRO Peaassamblee oli heaks kiitnud resolutsiooni, millega peaassamblee ei tunnustanud Trumpi vastuolulist otsust. Guatemala oli üks neist riikidest, kes hääletas sarnaselt USAga. Eesti hääletas resolutsiooni poolt.

*Riigid, kes hääletasid ÜRO resolutsiooni vastu:

Guatemala, Honduras, Iisrael, Marshalli Saared, Mikroneesia, Nauru, Palau, Togo, Ameerika Ühendriigid.

*Riigid, kes jäid erapooletuks (Euroopa Liidu riigid on ära toodud paksus kirjas):

Antigua-Barbuda, Argentina, Austraalia, Bahama, Benin, Bhutan, Bosnia ja Hertsegoviina, Kamerun, Kanada, Colombia, Horvaatia, Tšehhi, Dominikaani Vabariik, Ekvatoriaal Guinea, Fidži, Haiti, Ungari, Jamaica, Kiribati, Läti, Lesotho, Malawi, Mehhiko, Panama, Paraguai, Filipiinid, Poola, Rumeenia, Rwanda, Solomoni Saared, Lõuna-Sudaan, Trinidad ja Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu.

*21 riiki, sh Ukraina, Gruusia ja paljud Aafrika riigid ei võtnud hääletusest osa.