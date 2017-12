Vene valimiskomisjon ei luba Navalnõil presidendiks kandideerida

Eile väitis Navalnõi, et kogus piisavalt allkirju kandideerimaks järgmise aasta märtsis toimuvatel presidendivalimistel Venemaa president Vladimir Putini vastu. Valimiskomisjon võttis Navalnõi esitatud dokumendid ka vastu, kuid teatas täna, et Navalnõi ei saa kandideerida, kuna ta on süüdi mõistetud kelmuses.

Navalnõi teatas vastuseks, et kutsub kõiki üles valimisi boikoteerima. «Me kuulutame valijate poolt välja streigi. Me palume kõigil neid valimisi boikottida. Me ei tunnusta nende valimiste tulemusi,» ütles Navalnõi ajakirjanikele.

Eile Moskvas toimunud rahvakogunemisel nimetas Navalnõi Putinit halvaks presidendiks. Navalnõi sõnul on Putin 18 võimul veedetud aasta jooksul võtnud vaestelt inimestelt naftat, gaasi ja metalli, müünud selle välismaale ning premeerinud rahvast veelgi suurema vaesusega.

«See oled sina, Vladimir Putin, kes on selle riigi muutnud iseenda, oma pere ja sõprade rikkuse allikaks. Sellepärast ei peaks sa enam president olema. Sa oled halb president,» sõnas Navalnõi.

Putin, kes väldib avalikkuses Navalnõi nime mainimist, on süüdistanud opositsiooni riigipöörde planeerimises ja on öelnud, et ei lase sel juhtuda.

Navalnõi juhtis suuri Putini vastu suunatud meeleavaldusi 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta alguses. Ta on sel aastal saanud kolm vanglakaristust seadusevastaste meeleavalduste organiseerimise eest.

Sergei Mironov. | FOTO: Japaridze Mikhail/ITAR-TASS

Opositsioonierakond lubas toetada Putinit

Erakond Õiglane Venemaa otsustas tänasel kongressil, et toetab 18. märtsil toimuvatel presidendivalimistel president Putinit ja oma kandidaati üles ei sea. Erakonna aktivistid saavad olema nende aktivistide seas, kes esitavad Putini homme presidendikandidaadiks, selgus kongressil.

Erakonna juht Sergei Mironov ütles, et erakond loodab Putinit toetades mõjutada tulevase valitsuse moodustamist.

