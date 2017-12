Türgi valitsus tõrjub kriitikat vastuolulise putšimääruse suunal

Pühapäeval väljastatud määrus ütleb, et tsiviilisikut ei anta kohtu alla tegevuste eest, milles seistakse vastu mullusele riigipöördekatsele, selle «jätkuks» peetavatele aktidele, edasistele riigipöördekatsetele või terrorirünnakutele.

Türgi opositsioon ja advokatuur hoiatas, et määrus võib õhutada tänavalahinguid ja omakohut. Muret väljendas ka president Abdullah Gül, kes üldiselt avalikkuses sõna ei võta.

«Õigusriigist arusaamise seisukohast» on see määrus «murettekitav», lausus Gül.

«Loodan, et see vaadatakse uuesti üle, et vältida võimaluse andmist tulevikusündmustele ja -arengutele, mis häiriksid meie kõigi meelerahu,» ütles Gül Twitteris.

Türgi tippametnikud kaitsesid määrust. Nende sõnul mõjutab muudatus ainult mullu 15. juulil riigipöördekatse vastu välja astunud tsiviilisikuid.

«Selle eesmärk oli tagada, et kui keegi tuleb tulevikus öösel oma riigi kaitseks välja, siis ta ei seisa silmitsi ühegi juriidilise uurimisega,» lausus võimuloleva Seaduse ja Õigluse Partei pressiesindaja.

Justiitsminister Abdulhamit Gül ütles riikliku uudisteagentuuri Anadolu vahendusel, et riik ei luba kohtuvälist vägivalda.

«Kui kodanik on piinanud teist inimest või tegutsenud valel, ebaõiglasel või seadusvastasel viisil väljaspool putši ennetamist, siis antakse ta kohtu alla,» lausus Gül.

Peamine opositsioonierakond Vabariiklik Rahvapartei lubas vaidlustada määruse konstitutsioonikohtus.

Türgis kehtib riiklik eriolukord mullusest ebaõnnestunud riigipöördekatsest saati. Eriolukorda on pikendatud viis korda.