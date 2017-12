Putin: Vene sõjaväe ulatuslik kasutamine Süürias pole praegu vajalik

«Venemaa relvajõudude ulatuslikumat kasutamist Süürias, nagu seda tehti praegusele hetkele eelnevalt, pole vaja,» lausus Putin parlamendi juhtkonnale.

«Samas meil on (Süürias) kaks baasi ja me kindlasti jätkame võitlust terrorismiga, kaasa arvatud vajadusel Süüria territooriumil,» ütles president ja lisas, et võitlus saab olema «suunatud».