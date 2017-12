Putin: USA kohalolekuta oleks olukord Afganistanis veelgi hullem

«Olukord on tõepoolest halvenenud (NATO ja USA koalitsiooni kohaloleku ajal Afganistanis). See on tõsi, ja see jätkab halvenemist, kuid kui USA-d ei oleks seal olnud, oleks see (olukord) olnud ilmselt veelgi hullem,» ütles Putin pühapäeval, kohtudes Vene parlamendi mõlema koja juhtidega.

«Meie suhted USA-ga on rasked, kuid me peame vaatama olukorda objektiivselt ja olukord on tõesti selline,» seletas president.

«Kogu piiril Afganistani, Tadžikistani ja Usbekistani vahel on Talibani liikmed end sisse seadnud ja me peame seda meeles pidama,» ütles Putin.

«Afganistani on ilmunud murettekitav element, ISIL, ja juba alustanud võitlust Talibaniga. See halvendab veelgi sealset olukorda,» sõnas Putin, kasutades äärmusrühmituse Islamiriik (IS) teist nimekuju.