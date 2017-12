Libeerias korraldatakse presidendivalimiste otsustav voor

Weah sai oktoobris peetud esimeses voorus enim hääli. Arvamusuuringute kohaselt on Weahi ja Boakai võiduvõimalused praktiliselt võrdsed.

Teise vooru läbiviimist tuli mitu nädalat edasi lükata seoses Boakai süüdistustega, et esimeses voorus esines massiliselt valimispettust.

Libeeria ülemkohus aga ei leidnud tema väidetele kinnitust ja andis lõpuks loa teise vooru korraldamiseks.

Weahi erakond hoiatas oma poolehoidjaid, et nad esimesel jõulupühal liiga palju alkoholi ei tarbiks, et nad jõuaksid teise jõulupüha hommikul aegsasti üles tõusta ja valima minna. Poliitikavaatlejad on prognoosinud jõulude tõttu madalamat osalusprotsenti võrreldes esimese vooruga.

Endine profijalgpallur Weah püüdles juba 2005. aastal presidendiks, kuid kaotas siis Ellen Johnson Sirleafile.

2011. aastal Nobeli rahupreemia saanud Sirleaf ei saa kolmandaks ametiajaks kandideerida.