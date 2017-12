Leht: Põhja-Korea valmistub satelliidistardiks

Vaatlejad on hoiatanud, et Põhja-Korea režiimi kosmoseprogramm on vaid kattevari relvakatsetustele.

«Erinevate kanalite kaudu oleme äsja teada saanud, et Põhi on valmis ehitanud uue satelliidi ja andnud sellele nime Kwangmyongsong-5,» kirjutas päevaleht Joongang Ilbo viitega Lõuna-Korea valitsusallikale.

«Nende plaan on toimetada orbiidile satelliit, mis on varustatud kaamerate ja telekommunikatsiooniseadmetega,» lisas leht.

Pyongyang saatis Kwangmyongsong-4 satelliidi orbiidile 2016. aasta veebruaris. Rahvusvaheline kogukond aga pidas seda ballistilise raketi varjatud katsetuseks.

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee kõneisik ütles, et hetkel ei ole näha midagi erakorralist, kuid Soul jätkab Põhja-Korea tegevuse tähelepanelikku jälgimist võimalike provokatsioonide suhtes, milleks on ka kaugmaaraketi katsetamine satelliidistardi sildi all.

Põhja-Korea võimupartei ajaleht Rodong Sinmun rõhutas, et Pyongyangil on õigus satelliite teele saata ja oma kosmosetehnoloogiat arendada.

Esmaspäeval avaldatud kommentaaris pealkirjaga «Rahumeelsed kosmoseprogrammid on suveräänsete riikide legitiimsed õigused» kirjutas päevaleht, et Pyongyangi satelliidistardid vastavad täielikult rahvusvahelistele seadustele kosmose valdkonnas.