Saksa välisminister: Brexiti kokkulepe võib olla eeskujuks Türgile

«Kui me jõuame Ühendkuningriigiga targa kokkuleppeni, mis paneb paika riigi suhted Euroopaga pärast Brexitit, siis võib see saada eeskujuks teistele riikidele,» lausus Gabriel.

Välisminister tõi eraldi välja Türgi ja Ukraina, kuid ütles, et kumbki riik pole lähiajal ühendusega liitumas ning EL peab seetõttu kaaluma alternatiivseid koostöövõimalusi.

Türgi kohta ütles Gabriel veel, et Ankara on näidanud soovi suhteid ELiga parandada ja et Saksamaa on selleks samuti valmis. «See on hea märk, et kinni peetud sakslased on vabastatud,» ütles sotsiaaldemokraadist välisminister.